KGF'de Kasım Akdeniz dönemi sona erdi

Teminat yükümlülüğü sebebiyle finansman temininde güçlük çeken işletmelere, kefalet desteği veren ve kriz dönemlerinde önemli işler üstlenen Kredi Garanti Fonu’nun üst yönetiminde yine ayrılık yaşandı.

KGF'de geçen yıl mart ayında görevden alınan Genel Müdür İsmet Gergerli’nin yerine atanan Kasım Akdeniz görevi bıraktı.

KGF'de yönetim kurulu kararında imza işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor

Pandemi öncesinde yaşanan ekonomik krizlerin atlatılmasının ana aktörlerden olan KGF, bugüne kadar 1 milyon 233 bin 156 işletmenin, 622 milyar 900 milyon liralık kredi kullanımına aracılık yaptı.