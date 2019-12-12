KGF'den 715 bin işletmeye 320 milyar lira kefalet

12 Aralık 2019

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, bugüne kadar Hazine destekli kefalet sisteminden 715 bin işletmenin yararlandığını ve reel sektörün kullandığı 367 milyar liralık krediye 320 milyar lira kefalet sağladıklarını belirterek, "Sadece 2019 yılında 168 bin işletmenin 73 milyar liralık kredisine yaklaşık 59 milyar liralık kefalet verdik." dedi.

Gergerli, KGF'nin bu yılki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

KGF'nin, kuruluşundan 2016 yılı başına kadar uzun başvuru değerlendirme süreçleri sonucu 24 bin KOBİ'ye yaklaşık 1,8 milyar lira kefalet verdiğini ifade eden Gergerli, o dönem sistem paydaşlarının eleştirisine maruz kaldıklarını ve değişim-dönüşüm süreci başlattıklarını söyledi.

Sistem doğru kurgulandığında ortaya çıkan sonuçların 2017 yılı büyüme rakamlarına da yansıdığına işaret eden Gergerli, dönüşüm sonrası oluşan sinerjinin KGF'ye ivme kazandırdığını dile getirdi. KGF işlemlerinde hızı sağlayan en önemli etkenlerden birinin reyting sistemi olduğuna dikkati çeken Gergerli, aynı insan kaynağıyla sistemi değiştirerek çok farklı noktalara ulaştıklarını anlattı.

Gergerli, "Bugüne kadar Hazine destekli kefalet sisteminden 715 bin işletme yararlandı ve reel sektörün kullandığı 367 milyar liralık krediye 320 milyar lira kefalet sağladık. Öz kaynaklarımızdan ise 35 bin işletmenin 11 milyar liralık kredisine 9 milyar liralık kefalet verdik. Sadece 2019 yılında 168 bin işletmenin 73 milyar liralık kredisine yaklaşık 59 milyar liralık kefalet sağladık." diye konuştu.

Desteklerde aslan payı ticaret sektörüne

KGF desteklerinden bugüne kadar en yüksek payı yüzde 41,9 ile ticaret sektörünün aldığını belirten Gergerli, yüzde 34,9 ile de imalat sanayisinin zirveyi zorladığını bildirdi. Gergerli, bu yıl toplam kefalet tutarı içinde de yaklaşık yüzde 40 payla ticaret sektörünün ilk sırada geldiğini, yüzde 39'luk payla da imalat sektörünün ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

İhracatçılara sağladıkları yüzde 100 kefalet desteğine de yoğun talep geldiğini söyleyen Gergerli, "Bugüne kadar ihracatçılara yaklaşık 54 milyar lira kredi desteği verdik. Sağladığımız kefalet desteğinin yaklaşık yüzde 77'si KOBİ kredilerine verilen kefaletlerden oluşuyor. Kefaletlerin ortalama tutarı ise 450 bin lira civarında." dedi.

Gergerli, kredi garanti fonlarının, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin büyümesi ve kalkınması için en önemli mekanizmalardan biri olduğuna işaret ederek, Güney Kore ve Japonya'nın ekonomik kalkınmada, Batı'dan farklı iki model olarak öne çıktığını belirtti.

Japon bankacılık ve kredilendirme sisteminin araştırmalara konu edilecek nitelikte olduğunu dile getiren Gergerli, "Japonya'yı dünyanın en büyük 3'üncü ekonomisi yapan, kurumsallaşmış ekonomik sistemlerin bir parçası olan Japon Kredi Garanti Sistemi'ni inceledim ve okuyucularla modelin tüm bileşenlerini paylaşabilmek için 'Japonya Ekonomisinin Gizli Gücü' kitabını yazdım." dedi.