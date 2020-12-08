KGF'den KOBİ'lere yeni destek paketi

Kredi Garanti Fonu (KGF), Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı kapsamında KOBİ’lere 1 yılı ödemesiz olmak üzere 60 aya kadar vadeli 7.5 milyar lira tutarında kredi destek paketi hazırladı. KOBİ’ler bu kapsamda 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.

KGF’den yapılan açıklamaya göre KOBİ’ler için kullandırılacak fona, Avrupa Yatırım Fonu 300 milyon lira, KGF de 300 milyon lira katkı sağlayacak. Bu katkılarla birlikte toplam 6 milyar liralık kefalet oluşturulacak ve kefalet karşılığı 7.5 milyar liraya kadar kredi kullandırılabilecek.

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı" (COSME) kapsamında, yüzde 80 KGF kefaletiyle KOBİ’ler 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Krediler, 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle kullanılacak ve faiz piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek.

KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, destek paketinin KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kapsamında, AYF aracılığıyla yürütülen COSME Programı içinde imzalanan protokolün devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Paket kapsamında verilecek kefaletlerle KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak; üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini belirten Akdeniz,

“Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde, nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Mümkün olduğu ölçüde yaygın ve katma değerli alanlarda kullanmayı hedeflediğimiz bu destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.