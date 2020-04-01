ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

Kredi Garanti Fonu (KGF), Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağışla katkıda bulundu.

KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yeni destekler başlatan Fon da katıldı.

Bu kapsamda KGF, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağış yaptı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap