KGF’nin Genel Müdürü Özge Demir Kuzucu oldu

Hüseyin GÖKÇE

Üst düzey yöneticilerin istifasıyla gündemde olan Kredi Garanti Fonu’na (KGF) Kasım Akdeniz’in istifasının ardından kurum içinden Genel Müdür atandı. Özge Demir Kuzucu, 2016 yılından bu yana İç Denetim Bölüm Müdürlüğü yaptığı Kredi Garanti Fonu’nda (KGF) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirildi. Kuzucu, Kasım Akdeniz’in istifasıyla boşalan genel müdürlüğe de vekâlet edecek. Akdeniz’in istifasıyla birlikte kriz dönemlerinin en önemli finansal destek sağlayıcılarından olan KGF’de son 1.5 yıllık zaman diliminde üst düzey istifaların sayısı 5’e çıkmış oldu. Öte yanan 2020 yılı başında KGF’nin bankacılık sistemi içindeki payı yüzde 8.5 düzeyindeyken, 6 Ağustos itibarıyla bu oran yüzde 7.3’e geriledi.

Üst düzey yöneticilerin istifasıyla gündemde olan KGF’ye vekâleten atanan Genel Müdür Özge Demir Kuzucu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını işletme yönetimi alanında Atılım Üniversitesi’nde yaptı.

İş hayatına 2007’de Halk Bankası Teftiş Kurulu’nda başlayan Özge Demir Kuzucu burada direktör müfettiş unvanına kadar yükseldikten sonra 2016’da KGF’ye atandı. KGF’de İç Denetim Bölüm Müdürlüğü yaparken, 11 Ağustos itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanan Kuzucu, eş zamanlı olarak vekâleten de Genel Müdürlük görevine getirildi.

1.5 yılda üst düzey 5 istifa

KGF’de 2015 yılında Genel Müdürlük görevine atanan İsmet Gergerlioğlu, 2020 yılı Mart ayında istifa ederken, yerine Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz atanmıştı. Akdeniz ise geçtiğimiz hafta görevinden istifa etti. KGF’de son 1.5 yıllık zaman diliminde üst düzey istifalar bunlarla sınırlı kalmadı. 2020 yılı Eylül ayında KGF’nin TOBB temsilcileri; Başkan Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ani bir kararla aynı gün istifa etmişlerdi.

Bankacılık sistemi içindeki payı yüzde 7.3

Bugüne kadar 1 milyon 233 bin kişiye 527 milyar 600 milyon liralık kefalet veren KGF aracılığıyla kullandırılan kredi miktarı 622 milyar 900 milyon lira oldu. Tazminat ödemeleri ve bekleyen tazminatlar dahil güncel tazmin/kullanım oranı yüzde 2.73 olarak hesaplanan KGF’nin, bankacılık sistemine toplam kredi büyüklüğü içindeki payı ise yüzde 7.3 oldu. Bu oran pandeminin etkilerinin henüz görülmediği 2020 yılının Ocak ayında yüzde 8.5 düzeyindeydi.

KGF’nin yüzde 28.2’si TOBB’un

1991 yılında kurulan KGF’nin yapısı 2000 yılı ikinci yarısından sonra değiştirilirken, sermayesi güçlendirildi ve TOBB kurumda etkin bir hale geldi.

2000’li yılların sonuna doğru bankaların da ortak edildiği KGF’de; TOBB ve KOSGEB’in payı yüzde 28.2 seviyesinde aynı oranda hisseye sahipler. Kalan hisseler ise 29 banka arasında eşit olarak paylaşılıyor.