KGM'den yeni ihale açıklaması! Şişli'deki taşınmazı satışa çıkıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Şişli ilçesindeki taşınmazını satışa çıkardı Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İstanbul'un Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki 3 bin 9 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satış ihalesi 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Söz konusu taşınmaz için tahmini bedel 82 milyon 584 bin lira, geçici teminat bedeli ise 2 milyon 477 bin 520 lira olarak belirlendi.