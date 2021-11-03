KGM’ye 352 adet makine ve ekipmanı alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yeni makine ve ekipmanlarla araç parkını büyütmeye devam ediyor. Bu yıl için araç filosuna 240 milyon lira bedelle toplam 352 makine ve ekipmanı dahil edildi.

KGM'nin bünyesine dahil edilen yeni araçların hizmete alım töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KGM'nin filosunu bu yıl daha da güçlendirdiklerini, filoya yeni araçlar dahil ettiklerini söyledi.

Bakanlık olarak 19 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 131 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, bu yatırımın yüzde 61'ini kara yollarının gelişmesine harcadıklarını bildirdi.

Makine parkında geniş kapsamlı yenileme çalışmaları başlattıklarını dile getiren Karaismailoğlu, alımlar sayesinde 2002’de 18 olan makine parkı yaş ortalamasını 10'a düşürdüklerini aktardı.

21 yaş ve üstü makinelerin oranını yüzde 57'den yüzde 21'e indirdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Bu yıl sonu itibarıyla makine parkımızın yaklaşık yüzde 41'ini yeniledik. 2021 yılında da 240 milyon lira bedel ile 317'si makine ve ekipmanlı makine, 35'i ekipman olmak üzere toplam 352 makine ve ekipmanı Karayollarımıza kazandırdık. Bunlar içinde 80 N2 sınıfı kamyonet, 50 adet 4X2 kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 adet 6x4 damperli kamyon, 5 çekici kamyon, 5 süpürme kamyonu, 1 kendi yürür mıcır serici gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler var. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yaklaşık 197 milyon liralık kısmı yani yüzde 82'si yerli imalattır. Bu alımlarla makine parkının yenileme değeri yaklaşık 676 milyon dolar, Türk lirası ile 6 milyar 388 milyon liradır. Böylece kurumumuz 5 bin 297'si hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 456 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir."