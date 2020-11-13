Kıdem tazminatı düzenlemesi nedir, ne olacak?

TBMM Başkanlığına sunulan torba yasa en çok konuşulanların başında gelirken, torba yasa kapsamına alınan kıdem tazminatı düzenlemesi işçilerin tepkisini çekti. İşçiler esnek ve kısmi çalışmayı da içeren torba yasa teklifine pek çok kentte gerçekleştirdikleri eylemlerle tepki gösterirken, eylemlerde torba yasa teklifinin geri çekilmesi çağrısı yapıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu torba yasa konusunda açıklamasında, "Bu torba yasada en temel haklarımızın; kıdem tazminatının, emeklilik hakkımızın ortadan kaldırılması var" dedi. Bugüne kadar kıdem tazminatını hedef alan saldırıları püskürtmeyi başardıklarını söyleyen Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, "Bugün iktidar kendince uygun bir yol bulduğunu sanıyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem tazminatı ve emeklilik hakkını gasp etmek için kanunda belirli süreli iş sözleşmesi dediğimiz tamamen istisnai bir çalışma biçimini yaygınlaştırmayı hedefliyor" dedi.

DİSK'in yanı sıra Türk-İş ve Hak-İş de torba yasa ile gelecek düzenlemelere karşı eylemlere katıldı.

Kıdem tazminatı düzenlemesi ile neler değişecek?

Planlanan düzenleme ile kıdem tazminatı için işverenin aylık ayırdığı primin bir kısmının fonda toplanması planlanıyor. Böylece işçilerin 11 günlük kıdemleri devlet fonuna aktarılırken, 19 günlük kıdemleri ise yine işveren sorumluluğunda olacak. Bu noktada en çok tartışılan kısım ise kıdem tazminatının fona ayrılan kısmının iş akdinin sonlanması ile alınamaması. Eğer düzenleme yürürlüğe girerse işten çıkarılan vatandaşlar kıdem tazminatlarının ilgili kısmını 60 yaşından önce alamayacak.

Düzenlemenin mevcut durumda çalışanları kapsaması beklenmezken, yeni işe girecek olanlar kıdem tazminatı düzenlemesinden etkilenecekler.