TÜİK, maaşlardan market fiyatlarına kadar pek çok kalemi etkileyen 2024'ün son enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, aralıkta yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon ise 15,75 olarak gerçekleşti. Son 6 ayda enflasyon düşüş trendini sürdürse de uzmanlar bu oranın halen yüksek seviyede olduğuna işaret ediyor.

Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik de yüksek enflasyonun kıdem tazminatına etkisini dikkat çeken bir hesaplama ile ortaya koydu.

'Kıdem tazminatı enflasyon altında ezildi'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Kıdem tazminatı da enflasyon altında ezildi. Temmuz 2024'te 41 bin 828 TL olan kıdem tazminatı tavanı 6 aylık enflasyon oranında (15,75) artsaydı 48 bin 414 TL olacaktı. Ancak memur maaş artışı yüzde 11,54 oranında artacağı için kıdem tazminatı tavanı 46 bin 659 TL'de kalacak. 25 yıllık kıdem tazminatında toplam kayıp 44 bin lira!"