KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024: Kıdem tazminatı tavanı arttı... İşte yeni kıdem tazminatı

Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlarla birlikte engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımı da değişti. Zam oranı ile birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da değişti. Memur ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı. Peki, yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Bu yılın ocak – haziran döneminde 35.058,58 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 41.828,39 TL’ye yükselecek. Bu tutardan damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 41.510 TL olacak.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor. İşçiye, iş yerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılıyor, bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.