KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024: Temmuzda kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? İşte beklenen rakam

Memur zammı ile birlikte emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanlar alacağı ücrette de artış yaşanacak. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da belli olacak. Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor. Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak. Peki, kıdem tazminatı tavanı temmuzda ne kadar olacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, kıdem tazminatıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Milliyet'e konuşan Bayram, "Şu anda 35 bin TL seviyesinde bir kıdem tazminatı tavanı var. Memur maaşlarına yüzde 20 civarında bir artış bekliyoruz. Memur maaşlarına yapılacak olan yüzde 20’lik zam oranı üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmıyor. Yani 35 bin TL’nin yüzde 20’si üzerinden hesaplandığında 42 bin TL hesabı doğru değil. Memurlara yapılacak maaşlar üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi yayınlanıyor. Bu hesaplama ile birlikte kıdem tazminatı tavanı belirleniyor" dedi.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Bayram, "Şu anda kıdem tazminatı tavanı 35 bin TL seviyelerinde. Biz temmuz ayında yeni kıdem tazminatı tavanının 40 bin TL civarında belirlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli maaşına zam ne kadar olacak?

Bayram ifadelerinin devamında şunları kaydetti:

"Şu anda 2024’ün ilk 5 ayı için yüzde 22.72’lik bir enflasyon farkı söz konusu. Haziran ayında yüzde 2.50 oranında bir enflasyon gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte yılın ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 25 civarında olacak.

Memurlar toplu sözleşme zammından kaynaklı ocakta yüzde 15 artış almıştı, temmuz ayında yüzde 10 zam alacaklar. Bunun üzerine bir de enflasyon farkı verilecek. Memur ve memur emeklilerimiz eğer bir değişiklik olmazsa yüzde 20’lik zam farkı alacaktır."

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor. İşçiye, iş yerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılıyor, bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.