21 Eylül 2020

Bu konuda öncelikle kıdem tazminatına değinmek gerekiyor. Kıdem tazminatı; çalışanın çalıştığı yıl sayısı kadar işine son verilmesi veya belirli koşullarda işten ayrılması halinde aldığı brüt maaştır. Yani çalışanlar bu durumda çalıştığı her yıl başına bir brüt maaş alırlar.

Peki kimler kıdem tazminatı alabilir?

Kıdem tazminatı almak için belli başlı şartları karşılıyor olmak gerekiyor. Mevcut durumda kıdem tazminatı alma şartları şu şekildedir:

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde işten ayrılma,

İşçinin ölümü koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatından yapılan kesintiler

Gelelim en çok merak edilenlerden birine; "Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilir mi?" sorusuna. Bu tazminatlar hesaplanırken sadece Damga Vergisi kesintisi yapılır. Gelir Vergisi ya da başka bir kesinti yapılmaz.