'Kıdem’e çözüm yolunu ‘bilim kurulu’ önerecek

24 Haziran 2020

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Son 10 yıldır gündeme her geldiğinde, özellikle işçi sendikalarının tepkisine sebep olan kıdem tazminatı fonu için, ekonomi yönetimi yeni bir model arayışına girdi. COVID-19 döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından akademisyenlerden oluşan ve yönetime tavsiye niteliğinde kararlar alan Bilim Kurulu’nun benzeri kıdem tazminatı için kuruluyor.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta sosyal tarafları bir araya getirdiği toplantıda, Kıdem Tazminatı Fonu ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili akademisyenlerden meydana gelen bir Bilim Kurulu oluşturulması öngörüldü.

Ortak bir metin hedefi

Buna göre , işçi sendikaları, işveren sendikaları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın önereceği akademisyen ve hukukçulardan oluşan bilim kurulu, kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili gündeme gelen senaryolar üzerinde çalışarak ortak bir metin oluşturmaya çalışacak.

Bu metin, üzerinde son çalışmalar yapıldıktan sonra TBMM gündemine sunulacak. Kaynaklar, kıdem tazminatı fonunu da içeren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin de benzer bir yöntemle tarafl arın uzlaşısıyla gündeme getirilmesinin öngörüldüğünü aktardılar.

Ekonomi için önerilmişti



Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bilim kurulunun başarılı çalışmalarının kamuoyuna yansımasının ardından, iş dünyasının çeşitli kesimlerinde ekonomi için de ayrı bir bilim kurulu oluşturularak, ekonomi politikalarına yön verilmesi istenmişti. Gazetemiz yazarlarından Nevzat Saygılıoğlu, 20 Nisan’daki yazısında, “Temel sorun, bu ekonomik hasarın en çok kimi veya hangi kesimi vurduğu kadar, çözümün kimden veya hangi kesimden başladığını ortaya koyma sorunu” ifadelerin kullanırken, iş dünyası sivil toplum örgütleri, işçi sendikaları, Bankalar Birliği’nin yer aldığı 25-30 kişilik Ekonomi Bilim Kurulu kurulmasını önermişti. Ayrıca, MÜSİAD yanı sıra TOBB bünyesindeki bazı oda ve borsa başkanları da ekonomiyle ilgili bilim kurulu oluşturulmasını istemişlerdi.