Kiğılı Talks zirvesi, girişimin liderlerini ağırladı

27 Kasım 2019

Yıllardır süregelen insan odaklı hizmet anlayışının mimarı Kiğılı, ilham veren fikirlere ve hikayelere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Pazarlamasyon iş birliği ile profesyoneller başta olmak üzere; ekonomi, moda, yaşam, sanat, teknoloji ve dijital dönüşümü yakından takip etmek isteyenlerin katıldığı “Kiğılı Talks”, Zorlu PSM Sky Lounge’te bu kez de girişimleriyle ilham veren liderleri bir araya getirdi.

Girişimcilerden ilham veren hikayeler

Bu ay ikinci kez düzenlenen zirveye, girişimleriyle ilham veren liderler katıldı. İlk bölümde Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz ve İyzico Kurucu Ortağı ve CEO’su Barbaros Özbuğutu, başarı hikayelerini paylaştı. Üç genç girişimcinin kendi hikayelerinden yola çıkarak başarıya ulaşmalarındaki püf noktaları paylaştıkları bölüm, genç profesyonellerin yanı sıra etkinliğe katılan üniversite öğrencileri tarafından da büyük bir ilgiyle izlendi. Etkinliğin ikinci bölümünde ise sahneyi, konuşmacı ve yazar Bora Özkent aldı.

Lider isimleri bir araya getiren etkinlikte konuşan İyzico Kurucu Ortağı ve CEO’su Barbaros Özbuğutu, girişimciliğin ekip ve şansla da ilgili olduğunu aktararak, kurucu ortaklar arasındaki uyumun, projenin kaderi hakkında ipuçları verdiğine işaret etti. Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak ise girişimlerin doğduğu ve kurulduğu coğrafyanın, o projenin başarısında önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Girişimcilerin başarılı olması için inovasyon kültürünü iş modellerine de uygulaması gerektiğini anlatan Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz, kendi başarı hikayesinden yola çıkarak genç girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Konuşmacı – yazar Bora Özkent ise her zaman çok mantıklı projelerin başarı kazanmadığını bazen kulağa farklı gelen özel projelerin de çok iyi sonuçlar getirdiğini, önemli olanın inanmak ve geleceği görmek olduğunun altını çizdi.

Erkek giyimde moda algısını değiştiren Kiğılı, kendi sektöründe “ilk” olarak adlandırılan bu etkinliklere 2020 yılının Nisan ayına kadar devam edecek. Dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabildiği Kiğılı Talks, medyadan pazarlamaya, teknolojiden perakende sektörüne, alanında başarılı ve duayen isimleri konuk etmeyi sürdürecek.