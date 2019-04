Kılıçdaroğlu: Krizden nasıl çıkılacağını düşünmeliyiz

18 Nisan 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya geldi, seçim sonuçları ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

"Bütün belediye başkanlarımıza yarından itibaren 10 maddelik bir metin göndereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız o ilkelere göre hareket edecekler. Belediyelerimiz şeffaf yönetilecek. Seçimden önce söz verdiğimiz gibi belediyede asgari ücret 2 bin 200 TL olacak" şeklinde konuştu.

KHK'lı olduğu gerekçesiyle seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "YSK'ya seslenmek istiyorum. KHK ile görevlerinden ihraç edilenlerin seçime girmesine siz izin verdiniz. Seçime girmişler ve kazanmışlar. O zaman hiç izin vermeyecektiniz. Seçime girmişler, kazanmışlar mazbatalarını vermiyorsunuz. Seçme-seçilme konusunda karar merci yargıdır. KHK bir bakanlar kurulu ürünüdür ve o kararlara yönelik itiraz süreçleri de devam etmektedir. OHAL ürünüdür bunlar" dedi.

"Can ve mal güvenliği yoksa yatırımcı gelmez"

Konuşmasında, iktidarın ekonomiyle ilgili ciddi tedbirler almadığına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"İşsiz sayısı geniş tanımıyla 8 milyonu aştı. Enflasyon patladı. Türkiye nasıl bu hale geldi demiyorum, oldu bir şekilde. Şimdi bu krizden nasıl çıkılacağını düşünmeliyiz. Hayat pahalılığı var, işsizlik var, TCMB rezervleri konusunda ciddi endişeler var ancak alınan hiç bir ciddi önlem yok. Günü kurtarmaya yönelik işler yapıyorlar. 'Patates, soğan pahalı sıfır gümrükle ithal edelim', bu sorunu çözmüyor.

2,5 milyon kişiye istihdam sağlanacaktı. Bırakın istihdam sağlamayı işsizlik arttı. Ekonomik ve Sosyal Konsey 10 yıldır toplanmıyor. Krize rağmen israf diz boyu. İlk 100 günlük planlarında tasarruf planı belirleneceği yer almıştı. Nasıl tasarruf yapacaklar onu bile bilmiyorlar henüz.

Sorunları kamuoyundan gizlemek için başkalarını suçladılar, gereksiz tartışmalarla insanları oyaladılar. Sermaye artık Türkiye'ye gelmiyor. Hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığı bir ortama yatırımcı niye gelsin. Her an herkes gözaltına alınabilir. Her an her soruşturmaya gizlilik kararı getirilebilir, kendi avukatınız bile bilmez neden gözaltına alındığınızı."