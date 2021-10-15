Kılıçdaroğlu: Siyaset müdahale etmesin, Kavcıoğlu: Bir kısmı bizim tercihimiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi. 1,5 saatlik görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Kavcıoğlu basına açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sıcak siyasetin TCMB'ye müdahale etmesini asla istemediklerini belirterek, “Merkez Bankası'nın yetkililerinin kararnamelerle alınıp başka bir kuruma verilmesinin de doğru olmadığını, özellikle fiyat istikrar komitesine vurgu yaparak ifade ettik” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ise görevden almalarla ilgili olarak, "Bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi. Bu arkadaşlar faiz indirildiğinde de faiz artırıldığında da burada görev yaptılar" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası'na siyasetin müdahalesini istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Burası bağımsız bir kurum. Kurumun bağımsızlığı sadece bizim için değil, dünya için de önemli. Sıcak siyasetin müdahalesini asla istemiyoruz. Bu düşüncemizi sayın başkana ifade ettik. Merkez Bankası'nın iyi bir kültürü var. Bu kültürün yok olmamasını istedik. İyi bir kadrosu var, kadronun korunmasını istedik. Her türlü yardımı yapabileceğimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

Zam yağmurunun arka arkaya geldiğini ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki süreç bir zam yağmuru olarak vatandaşın önüne gelecek. Hassasiyetlerimizi ifade ettik. Karakış fonu kurulması gerektiğini tekrarladım" dedi.

Kılıçdaroğlu, Türk Lirası, son 1 ayda yüzde 10 değer kaybettiğini belirterek, "Bu rakam ciddi bir rakam. Fiyat istikrarının olmadığını gösteriyor. Bunun yansımaları sokaktaki insana gelecek. Esnafından, işçisine, işsizlere kadar mutfağı büyük ölçüde etkileyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Buradan Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Lütfen Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kavcıoğlu: 21 Ekim’de en doğru kararı vereceğiz

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gözlerin çevrildiği 21 Ekim'deki PPK toplantısı için "Tüm gelişmeleri analiz ederek en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Eleştirilerine yönelik açıklamalar yaptık, Merkez Bankası bu ülkenin en gözde kurumlarından biridir, herkesin sahiplenmesi gereken bir kurumdur. Rakamlarımız çok güzel bir şekilde gelişmektedir, bunları anlattık. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü buradan herkese ifade edeyim" dedi.

Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın güçlü oldğunu ve rezervlerinin 125 milyar dolara yaklaştığını kaydederek, "Herkesin bu rakamları açıklaması ve gündeme getirmesi Merkez Bankası'nı güçlü kılacaktır. Artan rezervler TCMB'nin gücünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'ndaki görevden almalara ilişkin bir soruya Kavcıoğlu, "Görevden almaların bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı da arkadaşların tercihi. Görevden almaların altında bir şey aramak doğru değil. TCMB yıllardır faiz indiriyor, faiz artırıyor, yıllardır bu arkadaşlar görev yapıyor, bir şey çıkarmak için yorumlar doğru değil" yanıtını verdi.

Kavcıoğlu, 21 Ekim'deki PPK toplantısında tüm gelişmeleri analiz ederek bir faiz kararı vereceklerini ifade etti. Kavcıoğlu, rezervlere ilişkin bir soruya da "Rezerv tanımının ne olduğu açık, Plan ve Bütçe'de yaptığım açıklamada da var, bizim rezervimiz bu tanıma uygundur, ortalamanın üzerinde bir rezerv noktasına geldik" dedi.