Kılıçdaroğlu: YEP'i IMF hazırlattı

02 Ekim 2019

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'yeni ekonomi programı' eleştirdi. Kılıçdaroğlu, YEP'in IMF tarafından hazırlatıldığını savundu.



Kılıçdaroğlu grup konuşmasında YEP ile ilgili şunları söyledi:



"Neredeyse her ay yeni program açıklanıyor. Damada vermişler bir metin çık şunu anlat diye. Damat ne anlar işsizlikten. Damadın bir eli yağda bir eli balda. Kendisine göre en iyi bilen o. Yeni program bir IMF programıdır. IMF geldi eski programlar yürümeyince yenisini yaptırdılar. IMF ile gizli görüşüyorlar.”

Kılıçdaroğlu'dan 'IMF ile görüşme' açıklaması