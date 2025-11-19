Kilis’te Suriyeli sığınmacıların dönüşleri kira ve ev fiyatlarını düşürdü

Kilis'te Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri, kentte kira ve ev fiyatlarını düşürdü.

Kilis'te yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri, kira ve konut fiyatlarını düşürdü. Emlakçılar, Türkiye'nin en uygun konut ve kira fiyatlarının şu anda Kilis'te olduğunu belirtti.

"Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri kira fiyatlarını düşürdü''

Kilis'te emlakçılık yapan Mehmet Özdemir, "Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri kira fiyatlarını düşürdü. Şu an Kilis, daire fiyatlarında Türkiye'nin en uygun şehri" dedi.

Suriyelilerin yoğun yaşadığı semtlerde fiyat düşüşünün daha fazla hissedildiğini belirten Emlakçı Abdurrahman Özbay, "Beşyüzevler, Karataş ve Ahmet Rasim bölgelerinin bu düşüşten en çok etkilenen semtler oldu'' dedi.

"Ciddi bir düşüş yaşandı"

Bir diğer emlakçı Mehmet Kavuşturan ise dönüşlerin yeniden artmaya başladığını dile getirdi. Kavuşturan, "Suriyeli sığınmacıların dönüşleri arttı, okullar kapandıktan sonra bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Ev fiyatları bir dönem yükselmişti ancak son dönemde ciddi bir düşüş yaşandı. Kilis, Türkiye'nin en ucuz şehri olma yolunda ilerliyor" şeklinde konuştu.

"Stüdyo daire kiraları 5 binden başlıyor''

Kavuşturan, kentteki güncel kira ve satış fiyatlarına ilişkin bilgi vererek, "Stüdyo daire kiraları 5 binden başlıyor, 7-8 bin TL'ye kadar çıkıyor. Şehir merkezinde kombili 3+1 bir daire 1 milyon 100 bin - 1 milyon 300 bin TL bandında, Yeni Beşevler bölgesinde 3+1 daireler 2 buçuk milyon ile 4 milyon TL arasında değişiyor" dedi.

Kavuşturan, ‘'Geçtiğimiz günlerde 45 yıllık, 2 odalı eski bir daireyi 320 bin TL'ye sattık. Sobalı, avlulu ortalama bir ev 500-600 bin TL bandında, kombili güzel daireler ise 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında bulunabiliyor" diye konuştu.