Kilit sektörler yol haritalarıyla toparlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi" kapsamında Türkiye ekonomisi için kilit öneme sahip tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde 25 farklı "kırılgan sektörler analiz raporu" hazırladıklarını belirterek, "Bu da özellikle iş ve tedarik kesintilerini önlemek için yol haritalarında bize yardımcı oldu." dedi.

Bakan Varank, çevrim içi olarak gerçekleştirilen "COVID-19’un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporları Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sağlık krizinin ötesine geçen COVID-19 salgınının hayatın her alanına etki ettiğine işaret ederek sorunun çözümü için küresel bakış açısı ve iş birliklerinin gerektiğini söyledi.

Varank, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde uyguladıkları ve Japon hükümetince finanse edilen projenin, küresel salgınla mücadelede uluslararası iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çekti.

"Salgının etkilerini analiz eden bilimsel çalışmalara ağırlık veriyoruz"

Varank, bir yandan COVID-19'un toplum ve işletmeler üzerindeki akut etkilerini bertaraf ederken, diğer yandan salgının kısa ve uzun vadeli etkilerini analiz eden bilimsel çalışmalara ağırlık verdiklerine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Salgının henüz başlangıç döneminde, COVID-19'un sosyal, beşeri ve ekonomik etkilerine yönelik olarak TÜBİTAK aracılığıyla proje çağrımızı açtık. Geçen şubat ayında bu çağrı kapsamında destek verdiğimiz 97 projenin bulgularını iki günlük bir konferansla kamuoyu ile paylaştık. Bugün tanıtımını yaptığımız ve paydaşlarımızın katkısıyla hayata geçen proje de bu anlamda attığımız önemli adımlardan biri. Projede, yereldeki ve bölgelerdeki aktörlerin ekonomilerinin toparlanmasına, krizlere karşı dayanıklılıklarının artırılmasına ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine odaklandık.

Özel sektörün güçlendirilmesi, gençlerin mesleki becerilerinin artırılması projemizin temel önceliği. Bu kapsamda, ilk olarak bölgelerdeki kırılgan sektörlerin COVID-19 krizi sonrası durumlarını analiz ettik, yeniden toparlanma stratejilerini değerlendirdik. Türkiye ekonomisi için kilit öneme sahip tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde 25 farklı kırılgan sektörler analiz raporu hazırladık. Bunların yabancı dilde olanları da mevcut. Bu da özellikle iş ve tedarik kesintilerini önlemek için yol haritalarında bize yardımcı oldu. Buna dönük raporları hazırlarken de bunlardan faydalandık."

"Eğitimler gençlerin istihdamına fayda sağlayacak"

Varank, söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ihracat potansiyelinin artırılması için "Yeni Pazar Analizi" ve "Ürün Uzayı Analizi" raporlarını hazırladıklarını belirterek bu raporlarda, ihracatta hedef pazarlar ve ürün çeşitliliği analizlerinin yanında, rekabetin artırılmasına yönelik politika, strateji ve eylemlerin yer aldığını ifade etti.

"Projenin bir diğer çıktısını ise ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin dijital becerilerini geliştirmek için düzenlenen eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri oluşturuyor." diyen Varank, e-ticaret, dış ticaret, sosyal medya pazarlaması gibi konularda düzenlenen eğitimlerden 3 binden fazla gencin faydalandığını bildirdi.

Varank, söz konusu eğitimlerin gençlerin salgın sonrası dönemde istihdam edilmelerinde ciddi fayda sağlayacağına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı: "Kırılgan sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin teknik kapasitelerini geliştirmek için de birçok eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttük. 500'e yakın işletmemiz, dijitalleşme, finansal analiz, finansmana erişim, stratejik planlama ve yenilik gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti aldı. Proje tamamlandığında bu sayı 1000'e ulaşacak."

"KOBİ'lere finansal destek sağlayacağız"

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro ise Türkiye'ye projede destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, COVID-19 salgınına yanıt vermek amacıyla geçen ay Dünya Bankası aracılığıyla KOBİ'lere KOSBEG iş birliğiyle hızlı destek projesi yapmaya karar verdiklerini ve KOBİ'lere finansal destek sağlayacaklarını söyledi. Ikuro, toplumdaki kırılgan gruplara bu tür çalışmalar aracılığıyla yardım etmeye çalıştıklarını aktararak, "KOBİ'lere bu sene teknik destekler de sunacağız. Teknik destek projemizin amacı Türkiye'de yeni ortaya çıkmış danışmanlık hizmetine Japon danışmanlar tarafından destek vermek olacak." dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da etkinlikle özel sektöre ve kırılgan sektörlere destek olmaya çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin geçen dönemde ekonomik büyüme kaydeden sayılı ülkelerden olduğunu anımsatan Vinton, ülkenin salgınla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğunu dile getirdi.