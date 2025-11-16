Kilolarca altının işlendiği "Altınşehir" yeniden üretime başlıyor

"Kuyumcukent" olarak da bilinen, Altınşehir'de yüzlerce kuyumcu atölyesi ve kuyumcu dükkanı 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinde hasar aldı.

3 yıl içinde 10 bin kişiye istihdam sağlayan hasarlı 450 dükkan güçlendirilerek yeniden hizmete hazır hale geldi. İstanbul'un ardından Türkiye'nin en büyük altın işleme merkezi olan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nin depremin yıl dönümünde yeniden üretime başlaması planlanıyor.

Esnaf, 6 Şubat'te iş yerlerine yeniden kavuşacak

Birçok firmanın depremin ardından geçici alanlarda üretim yaptığını ve esnafın Altınşehir'e dönmek için sabırsızlandığını dile getiren Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle yürütülen güçlendirme çalışmalarının bittiğini, çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade etti.

Depremde hayatını kaybeden esnafın anısına sitede özel köşe oluşturacaklarını belirten Öz, şöyle konuştu:

"Şu anda firmalarımız, farklı bölgelerde aynı iş yerinin içinde 4-5 atölye ile faaliyet gösteriyor. İnşallah şubat ayı içerisinde Altınşehir'e firmalarımızı yerleştirdiğimizde yeni bir vizyon, yeni projeler ve oluşumla tekrar gündeme gelmeyi hedefliyoruz. Güçlendirme çalışmaları tamamlandı, detay işlerine geçildi, yer seramikleri, boya ve duvar sıva işleri tamamen bitti. İnce işler şu anda devam ediyor ve şubat ayına girmeden bunları da tamamlayarak firmalarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Yeni vizyon ve tasarımlarla piyasaya hızlı bir şekilde adım atmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz."