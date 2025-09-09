Kilosu 250 bin lira olan safranın sahtesini yapıyorlar!

Dünyanın en değerli baharatı safranın yüksek fiyatı, sahtesinin piyasaya sürülmesine neden oldu. Mısır püskülleri boyanarak yapılan sahte safranlar satışa sunuluyor.

Dünyanın en değerli baharatı olarak bilinen safranın gramı 250 liradan kilosu ise 250 bin liradan alıcı buluyor. İran'ın belli başlı bölgelerinde, Hindistan'ın Keşmir bölgesinde ve Türkiye'de Safranbolu'da az miktarda yetiştirilebilen birçok hastalığa şifa olan safran, kadınlarda adet sancısı azaltıcı, göz sağlığına destekleyici ve kalp damar sistemini de dengeleyip düzenleyici etkileriyle biliniyor.

Safranın fiyatının yüksek olması sahtelerinin üretilmesine neden oldu. Sahte safranlar mısır püskülleri boyanarak ‘safran' görünümü verilerek elde ediliyor. Mısır püskülleri safran boyutunda kesilen mısır püskülleri gıda boyası ile boyanarak ve saf safran gibi satışa sunuluyor. Sivas'ta 26 yıldır aktar Serdar Yerliyurt, gerçek safran ve sahtesinin yapıldığı mısır püskülünü gösterip, mısır püskülünün nasıl sahte safrana dönüştürüldüğünü anlattı.

"Suda eriyorsa safran erimiyorsa mısır püskülü"

Aktar Serdar Yerliyurt, gerçek safran ve sahtesinin yapıldığı mısır püskülünü göstererek, sahte ve gerçek safranın suya atılarak ayır edilebileceğini belirterek şunları söyledi:

"Piyasada safran diye satılan sayısız ürün var. Safranın sahtesini üretmek için mısır püskülü kullanılıyor, gıda boyası ile boyuyorlar, kokusunu verip safran diye satıyorlar. Safranın kilosu çok pahalı olduğundan insanları kandırmak için böylesi bir şey yaparlar. Gerçek safran İran'da yetişir, safran binlerce çiçekten tane tane toplanır ve kurutulur. Hacmi küçük olduğu için de pahalılığı meydana gelir. Ayrıca ülkemizde de Safranbolu'da yetişen safran da yemeklerde İran'dan getirtmiş olduğumuz safranın gramı 250 liradan satılıyor, kilogram fiyatı ise 250 bin liradan alıcı buluyor.

Safranın gerçek olup olmadığını ayırt edebileceğimiz en büyük özelliklerden birisi, suya attığımız zaman kendisi erir ve rengini verip suda yok olur ancak mısır püskülünden yapılan sahte safran boyayı verir ancak eriyip yok olmaz. Gerçek olup olmadığı da bu şekilde ayırt edilebilir."