Kim ne kadar MTV ödeyecek? Motor hacmine göre motorlu taşıtlar vergisi belli oldu

2026 yılına çok az bir süre kala Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yapılacak zam oranı araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da MTV tutarları, açıklanan yeniden değerleme oranı esas alınarak hesaplanıyor. Bu yıl açıklanan yeni karara göre yeniden değerleme oranı 25,49 olarak belirlense de artış oranı daha az olacak.

MTV artış oranı 19,98 olarak belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla, 2026 yılında motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ile bazı harçlarda uygulanacak artış oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi.

Vergi miktarı; aracın yaşı, motor hacmi ve model yılına göre değişiklik gösterirken, motor hacmi yüksek ve yeni model araçlar daha yüksek MTV ödemek zorunda kalıyor.

Öte yandan son yıllarda trafikte sayısı hızla artan elektrikli otomobiller için uygulanan MTV sistemi ise farklı kriterlere dayanıyor. Elektrikli araçlarda vergi hesaplaması; motor gücü (kW), aracın piyasa değeri ve yaşı dikkate alınarak yapılıyor. Peki 2026 yılında MTV ne kadar artacak, yeni vergi tutarları nasıl şekillenecek? İşte detaylar…

MTV ilk taksiti ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemesi 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) resmi internet sitesi üzerinden ve ya mobil bankacılık üzerinden ödemeler gerçekleşecek.

2026 zamlı MTV miktarı

01 Ocak 2018 öncesinde tescil edilmiş araçlar için 2026 MTV tutarları şu şekilde belirlendi:

1-3 yaş

0-1300: 5.750,05 TL

1301-1600: 10.016,78 TL

1601-1800: 17.705,71 TL

1801-2000: 27.898,53 TL

4-6 yaş

0-1300: 4.010,99 TL

1301-1600: 7.510,50 TL

1601-1800: 13.829,13 TL

1801-2000: 21.478,80 TL

7-11 yaş

0-1300: 2.238,64 TL

1301-1600: 4.354,76 TL

1601-1800: 8.145,70 TL

1801-2000: 12.624,16 TL

01 Ocak 2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

0-1300 cc (1-3 yaş)

Matrahı 259.900’ü aşmayan: 5.750,05 TL

259.900 – 455.300 TL arası: 6.319,81 TL

455.300’ü aşan: 6.902,66 TL

1301-1600 cc (1-3 yaş)

Matrahı 259.900’ü aşmayan: 10.016,78 TL

259.900 – 455.300 TL arası: 11.023,10 TL

455.300’ü aşan: 12.028,23 TL

1601-1800 cc (1-3 yaş)

Matrahı 651.700’ü aşmayan: 19.472,11 TL

651.700’ü aşan: 21.251,60 TL

1801-2000 cc (1-3 yaş)

Matrahı 651.700’ü aşmayan: 30.679,58 TL

651.700’ü aşan: 33.474,91 TL

İki eşit taksitle ödenebilecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yıl içinde iki eşit taksit halinde ödeniyor, ödemelerini geciktirenler vergi dairesi tarafından takibe alınıyor ve aylık yüzde 1,4 gecikme faizi uygulanıyor.