Kimler SGK'dan birden fazla maaş alabiliyor? SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Birden fazla maaş almak için şartlar ne?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartları sağlayan kişilere birden fazla maaş veya gelir bağlayabiliyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, köşe yazısında hangi durumlarda birden fazla emeklilik maaşı ya da gelir alınabileceğini detaylandırdı.

Kimler birden fazla SGK maaşı alabilir?

SGK uygulamalarına göre, kişiler hem kendi emeklilik haklarından hem de eşleri, çocukları veya anne-babalarından kalan haklar doğrultusunda farklı gelirler elde edebiliyor.

Dul eşler için çift maaş imkanı

Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olan bir kişi, aynı zamanda ölen eşinden dolayı da ölüm aylığına hak kazanabiliyor.

Örneğin, kendi emekli maaşı 12.500 TL olan bir kişi, eşinin vefatı sonrası 7.500 TL ölüm aylığı almaya hak kazanırsa, toplamda 20.000 TL maaş alabilir. Ancak, birden fazla evlilik yapmış ve her iki eşinden de maaş alma hakkı bulunanlar, yalnızca en yüksek olan maaşı tercih edebiliyor.

Çocuklara birden fazla maaş

Anne ve babası vefat eden çocuklar, her iki ebeveynden de ölüm aylığı alabilir. Ancak yüksek olan maaş tam, düşük olan maaşın ise yarısı bağlanıyor.

Örneğin:

* Annesinden 5.000 TL, babasından 10.000 TL ölüm aylığı alan bir çocuk için,

* Babasının aylığı tam olarak ödenirken, annesinin aylığı yarıya düşürülür (5.000 / 2 = 2.500 TL).

* Toplam maaş: 10.000 + 2.500 = 12.500 TL oluyor.

Anne ve babalara çocuklarından çift maaş

SGK mevzuatına göre, anne ve babalar birden fazla çocuklarından maaş alabiliyor. Ancak,

* En yüksek olan maaşın tamamı,

* Daha düşük olan maaşın ise yarısı bağlanıyor.

Bu uygulama, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle vefat eden çocuklardan alınan gelirler için de geçerli.

Kendi çalışmalarından dolayı birden fazla maaş alabilir mi?

Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalılara, yalnızca yüksek olan maaş bağlanıyor. Eğer maaşlar eşitse, sadece yaşlılık aylığı veriliyor. Ancak vazife malullüğü ile yaşlılık aylığına hak kazanan kişiler, her iki maaşı birden alabiliyor.

SGK’dan çift maaş almak için ne yapılmalı?

Birden fazla emekli maaşı veya gelir hakkı bulunan kişilerin SGK’ya başvurarak haklarını talep etmeleri gerekiyor. Hak sahipleri, hangi maaşın bağlanacağı konusunda tercih yapabilir.

SGK’nın ilgili mevzuatı çerçevesinde, yüksek maaş tam ödenirken düşük maaşın yarısı hesaplanarak bağlanmaktadır. Hak sahiplerinin detaylı bilgi ve başvuru için SGK müdürlüklerine veya e-Devlet üzerinden ilgili hizmetlere başvurmaları gerekiyor.