Kimya ihracatı 11 ayda 30 milyar doları aştı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) açıklamasına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı kasım ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu.

Kimya sektörü ise kasım ayında yüzde 9,9 artışla 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, sektörün 11 aylık ihracatı da yüzde 34,2 artarak 30 milyar doları aştı. Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Bu yılı 33 milyar dolar üzerinde yeni bir rekor ile tamamlamayı hedefliyoruz” dedi