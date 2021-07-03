Kimya sektörü, 2,37 milyar dolarla ihracat rekoru kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 artışla 19 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşirken, kimya sektörünün ihracatı da aynı dönemde yüzde 66,6 artışla 2,37 milyar dolara ulaştı.

Böylece mayıs ayından sonra haziran ayında da en çok ihracat yapan birinci sektör olan kimya sektörünün yılın ilk yarısındaki toplam ihracatı yüzde 40 artışla 12 milyar dolara yaklaştı.

"23 milyar doları yakalayacağımızı düşünüyoruz"

Türk kimya sanayinin ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün performansının yükselmeye devam ettiğini söyledi. Sektör olarak Mayıs ayında ihracatta ilk sıraya yükseldiklerini, Haziran’da da yine en çok ihracat yapan sektör olduklarını belirten Pelister, "Kimya sektörümüzün performansı yükselmeye devam ediyor. Haziran ayında 2,37 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirerek sektörel bazda tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Aylık bazda yeni rekorumuzu kırdık. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 66,6 artış oldu. Bu yıl ilk 6 aylık dönemde ise ihracatımız yüzde 40 büyüdü ve 12 milyar dolara ulaştı. İkinci çeyrek olarak baktığımızda da ilk çeyreğe göre yüzde 25’in üzerinde arttığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Geçen yıl ikinci çeyreğine göre ise sektör ihracatında yüzde 70’in üzerinde artış olduğuna dikkat çeken Pelister, bu sene yıllık hedefleri olan 21 milyar doların üstüne çıkarak 23 milyar doları yakalayacakları inancında olduklarını söyledi.