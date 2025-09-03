Kimya sektörü ağustosta 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ağustos ayı ihracatı 21,8 milyar dolar oldu. Kimya sektörü ise 2,6 milyar dolarlık ihracat ile toplam ihracattan %12 pay aldı ve en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunu korudu.

Pelister: “Pozitif görünüm beklentimizi artırıyor”

Rakamları değerlendiren İKMİB Başkanı Adil Pelister, şunları söyledi:

“Ağustos ayında sektörümüz 2,6 milyar dolar ihracat yaptı. Temmuz’un ardından ağustosta da artışın sürmesi, önümüzdeki süreçte pozitif görünüm beklentimizi artırıyor. Yıl sonu hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz.”

“Yeni teşvikler kritik önemde”

Pelister, rekabet gücünü korumak için devlet desteklerinin önemine dikkat çekerek, “En çok ihracat yapan ikinci sektör olarak ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan sektörlerden biriyiz. Daha güçlü ihracat rakamları için yeni teşvikler büyük önem taşıyor. Biz de İKMİB olarak sektörlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.