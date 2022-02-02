Kimya sektörü ihracatı, yılın ilk ayında yüzde 30 arttı

Kimya sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı 2022 yılı Ocak ayında da sürdürdü. Ocak ayında Türkiye ihracatı yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak hesaplanırken, kimya sektörünün ihracatı aynı dönemde 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör aynı zamanda ocak ayında da en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna geldi. Sektörün ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış kaydetti.

“İstikrarlı büyümemizi sürdürmek istiyoruz”

Yılın ilk ayına ait ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak, “Kimya sektörü olarak yeni yıla güzel bir ivme ile başladık. Yıl sonuna kadar istikrarlı büyümemizi sürdürmek istiyoruz. Sektörümüz ocak ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna ulaştık. Ocak ayı ihracatımızda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışa ulaştık. Sektör olarak çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz.” dedi.