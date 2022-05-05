Kimya sektörü, ihracatta liderliğini sürdürdü

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) verilerine göre, Türkiye kimya sektörü 2022 yılı Nisan ayında 3,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Mart ayında ihracatta lider konuma yükselen sektör, söz konusu liderliği nisanda da sürdürdü. Nisan ayında 2021’e göre ihracatını yüzde 53 oranında artıran sektör, yılın ilk dört aylık döneminde ise toplam ihracatını yüzde 44,7 artırarak 10,8 milyar dolara çıkardı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre ise, kimya sektörünü 2 milyar 744 milyon 92 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 2 milyar 41 milyon 674 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüzde 80,9 ile gemi ve yat hizmetleri sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,9'unu oluşturan sanayi grubunda yüzde 25,5 artışla 17 milyar 741 milyon 156 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 11,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 17,6 yükselişle 2 milyar 765 milyon 387 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3 pay alan madencilik grubunda yüzde 26,6 artışla 705 milyon 744 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleştirildi

Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 2 milyar dolarla Almanya, 1,8 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihracatı 10 milyar dolara ulaştı. AB’nin ihracattaki payı da yüzde 42 oldu.

AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de dahil edildiğinde Avrupa kıtasının nisan ayı ihracatındaki payı yüzde 55 oldu.

Diğer ülke gruplarında ise, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,9 milyar dolar, Afrika kıtasına 2,9 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya 2 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolarlık dış satım yapıldı. Sahra Altı Afrika’ya ihracat ise ilk defa bir ay içerisinde 1 milyar doları aştı.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il ise sırasıyla 9,4 milyar dolarla İstanbul 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,4 milyar dolarla İzmir şeklinde sıraladı.

İhracat birim değeri yüzde 20 arttı

Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,44 dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat yüzde 4 artarak 16,2 milyon ton oldu.

2 bin 80 firma ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı. Yeni firmalar, nisan ayında 123,4 milyon dolarlık ihracat yaparken, dış satım yapan firma sayısı ise 48 bin 938 oldu.

Türk Lirası ile açılan beyannamelere göre, 162 ülkeye toplam 8,7 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Nisan ayında Türk lirası ile ihracat yüzde 55 arttı.

“28 milyar doları kolaylıkla aşacağımıza inanıyoruz”

Kimya sektörünün nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şunları kaydetti: “Kimya sektörü olarak ihracat performansımız artmaya devam ediyor. İki aydır üst üste ihracatta lider sektör olduk. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 3,3 milyar dolar ile aylık bazda yeni ihracat rekorumuzu kırdık. Nisan ayında ihracatımız yüzde 53 artarken ilk dört aylık ihracatımız ise yüzde 44,7 artarak 10,8 milyar dolara ulaştı. Nisan ayında en çok mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar ihracatını gerçekleştirdik. En çok ihracat yaptığımız ilk üç ülke ise Hollanda, ABD ve Güney Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu performansla devam ettiğimiz sürece yıl sonu hedefimiz olan 28 milyar doları kolaylıkla aşacağımıza inanıyoruz. İKMİB olarak bu yıl sonuna kadar devreye almayı planladığımız Kimya Teknoloji Merkezi (KTM) ile yüksek katma değerli ürünler üretilmesini ve firmalarımızı daha rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz 2030 yılında kalıcı olarak sektörel birinciliğe ulaşmak, toplam sektörel ihracatımızı 50 milyar dolar üzerine ve birim kilogram ihracat değerimizi 1,5 doların üzerine çıkarmak olacak.”