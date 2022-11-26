Kimya sektöründen gövde gösterisi

Ülkemizde üst üste 7’nci kez ihracat lideri olan, dünyada milyarlarca dolarlık ticaret hacmine sahip kimya sektörünün en büyük buluşmalarından Turkchem Eurasia Fuarı, 24 Kasım’da İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Ulusal ve uluslararası birçok projeyle Türkiye kimya sanayisinin büyümesinde önemli rol üstlenen Artkim Fuarcılık organizasyonu ile gerçekleşen, 40 farklı ülkeden 500’ün üzerinde firmanın yer aldığı fuarda, 15 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.

“Kimya ile İlgili Her Şey” mottosuyla yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin buluşma noktası haline gelen Uluslararası Kimya Sanayi Fuarı Turkchem Eurasia Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve dünyanın sayılı kimya sektörü etkinlikleri arasında yer alan Turkchem Eurasia Fuarı, eş zamanlı gerçekleşen 5’inci Interdye & Textile Printing Eurasia Fuarı’yla kimya sektörünün tüm paydaşlarını İstanbul’da bir araya getirdi. Fuar katılımcı firmalara; Avrasya bölgesindeki “tekstil terbiye, boyama ve baskı çözümlerini geliştirme”, sektörün iyilerini bir araya getirme, mevcut ilişkilerini güçlendirme ve iş bağlantılarını geliştirip yeni ticari ilişkilerin kurulması imkanı sundu. 22 farklı ülkeden 122 firmanın katılımıyla gerçekleşecek fuar 24 Kasım’da İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan ve gördükleri yoğun ilgiden memnuniyetini dile getiren Artkim Fuarcılık İcra Kurulu Başkanı Cengiz Yaman, “Türk sanayinin nabzını tutan kimya sektörüne hizmet vermek amacıyla 20 yıl evvel çıktığımız yolda bugün, ülkemizi ihtisas fuarları alanında küresel bir marka yapma hedefiyle ilerliyoruz. Düzenlemiş olduğumuz ihtisas fuarları ile sektör paydaşlarının uluslararası pazarlara açılmalarına, ihracatın gelişmesine katkı sağlıyoruz. Yine bu doğrultuda Turkchem Eurasia 2022’de de alım heyeti programımız devrede olacak. Firmaların, hedef pazarlara ve ülkelere yönelik, dış ticaret ivmesinin arttırılması ve ihracata yönelik ürünlerinin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen alım heyeti programı, önceki fuarlarda olduğu gibi katılımcı firmalara büyük bir potansiyel sunacak” dedi.

“Sektör; yüzde 37,1 büyüdü ve 28,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi”

Gelişmiş ülkelerin tümünde kimya sektörünün ön planda olduğunu belirten ve kimya sektörünün gelişiminin Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çeken İstanbul Kimyevi Madde ve Mamulleri İhracatçı Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörü 16 alt sektörüyle birlikte, 27 farklı alt sektörü besleyen ana sektör konumunda. Gelişmiş ülkelerin tümünde kimya sektörünün en önemli sektörler arasında olduğunu görüyoruz. Sektörümüz bu yıl 10 aylık dönemde yüzde 37,1 büyüdü ve 28,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Başarılarımızı devam ettirmemiz için özellikle enerji maliyetlerindeki artışın önüne geçilmesi gerekiyor. Bu dönemde kolay ulaşılabilir finansman ve nakit akışının sağlanması, öngörülebilir bir ortamın oluşturulması rekabet gücümüzü daha da arttıracaktır. Bu yönde ihracatçılarımıza yönelik desteklerin artırılmasını bekliyoruz. Her şeye rağmen 2030 yılında 50 milyar ihracat hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Tekstilde 80 milyar dolar üretim hacmimiz var”

Tekstil sektörünün ana girdisini boya ve kimyasalların oluşturduğunu belirten Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Üyesi (TTTSD) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat, “Ülkemiz bugün dünyanın en büyük 5 tekstil ülkesinden birisi. Global ticarette Türk tekstilinin yakaladığı bu yeri koruyabilmesi ve arttırabilmesi için hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek ülkemiz tekstil sektöründe ilk 3’e girecektir.”

Türkiye’nin 600 firmayla en güçlü olduğu alan olan tekstil terbiye sektörünün dünyanın en güzel kumaşlarını ürettiğini belirten Canpolat; Türkiye olarak pamuk ve viskon grubunu en iyi terbiye eden ülke olduğumuzu söyledi. Canpolat, “Sektör olarak daha da güzel yerlere gelmek için hep beraber çalışacağız. Hindistan’da Çin’de tekstil boyası öğretiliyor, bunu Türkiye’de rahat yapabiliriz. Bu en büyük hedefimiz olmalı” şeklinde konuştu.

“Yurt dışına bağlılığın azalması için yatırım ortamının iyileştirilmesi çok önemli”

TOBB Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk de, şunları söyledi: “Dünyada kimya sanayinin önünde gelişime çok açık büyük bir pazar vardır. Gelecek otuz yılda üç katı büyüyecek yeni bir kimyasal pazarının oluşacağı öngörülmektedir. Bu pazardan Türkiye olarak pay almak ve Türk kimya sanayiini ithalata bağımlı olmaktan çıkarmak için özellikle yurt dışına bağlılığın azalması için yatırım ortamının iyileştirilmesi çok önemli."

Türkiye’de 63 milyar Euro’luk bir iç pazar olduğunu belirten ve bu büyüklüğün dünyada sayılı örnekler arasında olduğuna dikkat çeken Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Erceber, Türk kimya sektörünün Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) verilerine göre ilk 10 ayda 20 milyar dolar civarında ihracat yaptığını, yıl sonu ihracatının 25-26 milyar doları bulacağını ancak yıl sonu ithalatının da 52-53 milyar civarında olacağını söyledi. Avrupa’ya ihracatın en büyük kısmının kimyadan olduğunu ifade eden Erceber, şöyle devam etti: “AB’nin Türkiye’ye sattığı hammadde 11.7 milyar Euro. Ana problem tedarik zincirindeki dışa bağımlılık. Hammadde ithalat yoluyla sağlandığı için bu zayıf yönümüz.”

24 Kasım’da kapılarını açan Turkchem Eurasia ve Interdye & Textile Printing Eurasia Fuarları 26 Kasım 2022 tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini kabul etmeye devam edecek. Turkchem ve Interyde & Textile Printing Eurasia fuarlarında kimya sanayi, tekstil terbiye, boyama ve baskı çözümlerine dair her şey katılımcı ve ziyaretçilere açık olacak.