Kimya sektöründen nisanda 1,77 milyar dolar ihracat

07 Mayıs 2019

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, kimya sanayinin ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 30,84 yükselişle 1 milyar 771 milyon dolar oldu. İhracatta ikinciliğini koruyan kimya sanayinin 4 aylık ihracatı ise yüzde 22,23 artışla 6 milyar 771 milyon dolara ulaştı.

Geçen ay en çok kimya ihracatı gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında İspanya, 104 milyon 476 bin dolarlık ihracat rakamıyla ilk sırada yer alırken, ABD ikinci, İtalya da üçüncü sırada yer aldı.

En fazla ihracat İspanya'ya gerçekleştirildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün ihracatının artmaya devam ettiğini belirterek, "Kimya sektöründe bu ay en çok İspanya’ya ihracat gerçekleştirdik. İspanya ile birlikte ilk üçte yer alan diğer ülkeler ise ABD ve İtalya oldu. Sektör ihracatımızın artışında mineral yakıt ihracatının artması büyük etken oldu." dedi.

"450 bin ton polipropilen üretecek tesis inşaatına başlanacak"

Kimya sektörünün ihracatta dört aydır ikinciliğini koruduğunu vurgulayan Pelister, "Geçen yıl devreye alınan petrokimya alanında faaliyet gösteren Star Rafineri’nin üretimi ve ihracatının başlamasıyla birlikte, mineral yakıtlar ihracatının artışı hızlandı. Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25’i Star Rafineri’den karşılanacak. Ayrıca bu yıl Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde yılda 450 bin ton polipropilen üretecek tesisinin inşaatına başlanacak. Bu ve buna benzer yüksek hacimli tesisler faaliyete başladıkça alt sektörlerimizde ithalat bağımlılığımız azalacak ve ihracatımıza olumlu katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA