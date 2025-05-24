Kimya sektörünün 2030 ihracat hedefi 50 milyar dolar
Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyanın 2024 yılı ihracat yıldızları belli oldu.
Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve İKMİB Başkanı Adil Pelister ile ödül alan firma temsilcilerinin katıldığı törende kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında toplam 36 kategoride ilk 5’e giren 180 firma ödül almaya hak kazanırken, ilk 3’e giren ihracatçı firmaya plaketleri verildi. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, 2024'te 30,8 milyar dolar ile Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 2. sektörü olduklarını söyledi.
Pelister, “2025'e de yüksek bir motivasyon ile başlayarak yılın ilk 4 ayında 10,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2025 yılı hedefimiz 35 milyar dolar ihracat. Kimya sektörümüz için 2030'da 50 milyar doları aşmayı arzu ettiğimiz ihracat hedefimiz için vizyoner adımlar atıyor ve bugünden geleceğe hazırlanıyoruz” dedi.
Vizyon 2030 stratejileri doğrultusunda Kimya Teknoloji Merkezi hamlesiyle önemli bir eşikten geçtiklerini ifade eden Pelister, “165 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Kimya Teknoloji Merkezi’nde, modern donanıma sahip laboratuvarlarımızda Türkiye’de daha önce gerçekleştirilemeyen 39 test yapılıyor. Toplamda 209 farklı testin devreye alınması, bunlardan 100’ünün yakın zamanda uluslararası akreditasyonla belgelendirilmesiyle esasında geleceğin kimyasının buluşma noktası olacak bir ekosistemin kapısını araladık” diye konuştu.