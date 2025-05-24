Kimya sektörünün 2030 ihracat hedefi 50 milyar dolar

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve İKMİB Başkanı Adil Pelister ile ödül alan firma temsilcilerinin katıldığı törende kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında top­lam 36 kategoride ilk 5’e giren 180 firma ödül almaya hak kazanır­ken, ilk 3’e giren ihracatçı firmaya plaketleri verildi. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, 2024'te 30,8 milyar dolar ile Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 2. sektörü olduklarını söyledi.

Pelister, “2025'e de yüksek bir motivasyon ile başlayarak yılın ilk 4 ayında 10,3 milyar dolarlık ihra­cat gerçekleştirdik. 2025 yılı he­defimiz 35 milyar dolar ihracat. Kimya sektörümüz için 2030'da 50 milyar doları aşmayı arzu etti­ğimiz ihracat hedefimiz için viz­yoner adımlar atıyor ve bugünden geleceğe hazırlanıyoruz” dedi.

Vizyon 2030 stratejileri doğ­rultusunda Kimya Teknoloji Merkezi hamlesiyle önemli bir eşikten geçtiklerini ifade eden Pelister, “165 milyon TL yatırım­la hayata geçirdiğimiz Kimya Teknoloji Merkezi’nde, modern donanıma sahip laboratuvar­larımızda Türkiye’de daha önce gerçekleştirilemeyen 39 test ya­pılıyor. Toplamda 209 farklı tes­tin devreye alınması, bunlardan 100’ünün yakın zamanda ulusla­rarası akreditasyonla belgelen­dirilmesiyle esasında geleceğin kimyasının buluşma noktası ola­cak bir ekosistemin kapısını ara­ladık” diye konuştu.