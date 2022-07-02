Kimya sektörünün haziran ihracatı yüzde 34,6 arttı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, sektörün haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak, 3,2 milyar dolara ulaştı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ihracat performansını artırmaya devam eden kimya sektörü, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında üst üste ihracat lideri oldu.

Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,6 artarak, 3,2 milyar dolara ulaşan sektörün, ilk 6 aylık dönemde yaptığı toplam ihracatı ise yüzde 39,8 artarak 16,7 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün haziran ayında ihracat liderliğini korumayı başardığını belirtti.

Yaşanılan bazı sıkıntılara rağmen yılın ilk yarısında sektörün oldukça başarılı bir performans gösterdiğinin altını çizen Pelister, "Üretim ve ihracatın gücünü büyüme rakamlarımızda da görüyoruz. Diğer sektörlere girdi sağlayan kimya sektörümüz, üretime ve ekonominin büyümesine katkı sağlayan stratejik önemi yüksek bir sektör. Dolayısıyla özellikle teşvik, destek ve yatırımlarda sektörümüze öncelik verilmesi büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Pelister, Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğinde kimya sektörünün rolünün büyük olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle sadece kimya sektörümüzü değil tüm sektörleri düşünerek hareket ediyoruz. Çevreci, doğa dostu, yüksek katma değerli ürünlerin üretilebilmesi, yeşil dönüşüm ekonomisine ve dijital dönüşüme öncülük eden bir anlayışla bütüncül bir ekosistem oluşturmak üzere Kimya Teknoloji Merkezi projemizi hayata geçiriyoruz. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan gübreye, kauçuktan boyaya kadar 16 alt sektörümüz ile 2030 yılında hedeflediğimiz 50 milyar dolar ihracatı aşmak ve yine ihracatta kalıcı birincilik hedefini gerçekleştirmek üzere tüm gayretimizle üretmeye ve ihracata devam ediyoruz."