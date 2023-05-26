"Kimyasallardaki kayıt süresi sanayi için tehlike arz ediyor"

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, Türk sanayisini bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti. 2023 yılı sonu itibariyle nihai kayıt yükümlülüğünün zorunlu hale geleceği Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) uygulamasında henüz istenilen mesafenin alınamadığını dile getiren Gülsün, “Günümüzde sanayi üretiminin tamamında kimyasal girdiler kullanılmakta.

2024 yılı itibariyle KKDİK nihai kaydı yapılmamış olan kimyasalların ithalatının durması ve buna bağlı olarak ülkemizin sanayi üretiminin ciddi sekteye uğraması ihtimali söz konusudur. Böylesi bir sonuçla karşılaşılmaması adına söz konusu uygulama takviminin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

"İhracatta büyük kayıplar yaşanabilir"

KKDİK nihai uygulama süreci yaklaştıkça üretimde kullanılan kimyasalların nihai kayıtlarının henüz gerçekleştirilmediğini gören yurtdışı firmaların tedarik zincirlerini gözden geçirebileceklerini ve risk almamak adına farklı ülkelere yönelebileceklerini belirten Gülsün, “Malum nitelikli üretim yapan iş kollarımızın birçoğunda ihracat uzun vadeli kontratlarla gerçekleşiyor. Bu kapsamda ihracat yaptığımız ülkelerdeki alıcıların da bizlerin üretim kapasitesine ve yeterliliğine güven duyması da büyük önem arz ediyor.

Mevcut durumun sürmesi ve yılsonunda da nihai kaydı yapılmış kimyasal sayısının yetersiz olması durumunda ihracat kontratlarının yenilenmesi zora girecektir. Katma değerli üretim için kritik önemi haiz bazı kimyasallar ise ülkemize çok düşük miktarlarda gelmekte ve bu sebeple yurtdışı tedarikçilerimiz söz konusu az miktardaki ürün için KKDİK maliyetlerine katlanmak istememektedir” şeklinde konuştu.

“Etkinliklerle farkındalığı artırmayı hedefliyoruz"

Selçuk Gülsün, PAGDER olarak ilgili tüm otoriteler nezdinde sistemin uygulama takvimine ilişkin çekincelerini dile getirdiklerini ifade etti. Gülsün, “Ülkemiz üretimine sekte vurması olası olduğunu düşündüğümüz bu konuların çözümü için başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarla temas halindeyiz. Söz konusu düzenlemenin dolaylı olarak etkileyeceği üretim kollarının da bilgilendirilmesinin önemli olduğunu düşündüğümüzden önümüzdeki süreçte bu bağlamda da etkinlikler düzenlemeyi ve farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.