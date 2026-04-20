Kınık OSB’de 34 yeni fabrika üretime geçecek
Küresel belirsizlikler ve yüksek maliyetlere rağmen yatırım iştahının sürdüğü Kınık OSB’de, 34 fabrikanın üretime geçmesi bekleniyor. Bölgede, yaklaşık 100 milyon TL’lik altyapı yatırımlarının 2026 sonunda tamamlanması ve yeşil OSB çalışmaları hedefleniyor.
İzmir’in kuzey aksındaki sanayi üretiminin yükselen değeri Kınık Organize Sanayi Bölgesi’nde küresel ölçekteki belirsizliklere, savaş ortamına ve ekonomik zorluklara rağmen yatırım iştahı hız kesmeden devam ediyor. Mevcutta 15 fabrikada üretimin yapıldığı, 19 fabrikanın kuruluş aşamasında olduğu bölgede, sanayicilerin tesislerini bir an önce faaliyete geçirebilmesi için yaklaşık 100 milyon TL yatırımla gerçekleşecek altyapı çalışmalarının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Kınık Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası bünyesinde oluşturulan yeni müteşebbis heyetinin ilk toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede bölgedeki güncel verileri paylaştı.
Kınık Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde toplam 49 sanayi parselinin bulunduğuna dikkat çeken Hüsamettin Ekmekçioğlu, sanayicilerin üretim heyecanına altyapı yatırımlarıyla eşlik ettiklerini belirterek, “Şu anda 15 sanayicimiz fabrikalarında üretim yapıyor ve 19 firmamızın da inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Toplamda 34 fabrikamızda bacaların tütmesi için gün sayılıyor” dedi.
“Küresel ve jeopolitik sorunlara rağmen yatırımlar sürüyor”
Küresel ve jeopolitik risklerin yatırım iklimini olumsuz etkilediğini, Çin ve ABD arasındaki ekonomik savaş üzerine eklenen Rusya Ukrayna savaşı ve akabinde Trump’ın küresel anlamda hamleleriyle ortaya çıkan İran/ İsrail-ABD savaşının küresel ölçekte yatırımları durdurduğuna dikkat çeken Ekmekçioğlu, “Zaten Türkiye ekonomisi zor bir süreçten geçiyor. Yüksek enflasyon, buna bağlı olarak yüksek faiz ile sanayici yatırımdan öte, olanı koruma peşindeyken Kınık OSB’de katılımcılarımız yatırımlarına hız kesmeden devam ediyorlar. Biz de Kınık OSB yönetimi olarak onların hızına eşlik ederek altyapı yatırımlarımıza son sürat devam ediyoruz” diye konuştu.
Arıtma tesisi için 40 milyon TL kredi
Bölgenin geleceğini ‘sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim vizyonu’ üzerine kurgulayan Kınık Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, Yeşil OSB kriterlerine uyum sağlama noktasında kritik öneme sahip olan atık su arıtma tesisi için süreci de hızlandırdı.
Projenin çevreci bir yaklaşımın ilk adımı olduğunu vurgulayan Kınık Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, atık su arıtma tesisi yatırımının bölgenin sürdürülebilirliği için hayati olduğunu ifade ederek, “Sürdürülebilirlik ve Yeşil OSB konusundaki en önemli adımımız olan atık su arıtma tesisi projemizin yatırım kararını aldık. Burası aynı zamanda bir tarım bölgesi. O sebeple bu konuya özellikle çok ciddi eğiliyoruz. Bu yıl içerisinde ihale sürecini tamamlayıp ilk kazmayı vurmayı hedeflediğimiz arıtma tesisimiz için yaklaşık 40 milyon TL'lik kredimiz onaylandı. Arıtma tesisi inşaatına en kısa sürede başlamayı hedefliyoruz. Bu yatırımımızla birlikte Kınık’ı daha çevreci ve geleceğe hazır bir sanayi merkezi haline getireceğiz” şeklinde konuştu.
“Bu yıl sonunda Kınık OSB’nin çehresi değişmiş olacak’’
2025 yılında başladığımız yoğun yatırım dönemini 2026 yılında tüm altyapı unsurlarını tamamlayarak taçlandırmak istediklerini vurgulayan Ekmekçioğlu, “Bölge altyapısı şu an yüzde 70 seviyesinde tamamlandı. Sene sonuna kadar tüm altyapı çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Ara yolların açılması ve parsel bağlantılarının bitirilmesiyle birlikte yatırımcılarımızın önündeki tüm engelleri kaldırarak bölgemizin tam kapasiteyle ekonomiye değer katmasını sağlayacağız” dedi.