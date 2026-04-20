Kınık OSB’de 34 yeni fabrika üretime geçecek

İzmir’in kuzey aksındaki sa­nayi üretiminin yükselen değeri Kınık Organize Sa­nayi Bölgesi’nde küresel ölçek­teki belirsizliklere, savaş orta­mına ve ekonomik zorluklara rağmen yatırım iştahı hız kes­meden devam ediyor. Mevcutta 15 fabrikada üretimin yapıldı­ğı, 19 fabrikanın kuruluş aşama­sında olduğu bölgede, sanayici­lerin tesislerini bir an önce faali­yete geçirebilmesi için yaklaşık 100 milyon TL yatırımla gerçek­leşecek altyapı çalışmalarının 2026 yılı sonuna kadar tamam­lanması hedefleniyor.

Kınık Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüsa­mettin Ekmekçioğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası bünyesinde oluştu­rulan yeni müteşebbis heyetinin ilk toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede bölgedeki gün­cel verileri paylaştı.

Kınık Organize Sanayi Bölge­si bünyesinde toplam 49 sanayi parselinin bulunduğuna dikkat çeken Hüsamettin Ekmekçioğlu, sanayicilerin üretim heyecanına altyapı yatırımlarıyla eşlik ettik­lerini belirterek, “Şu anda 15 sa­nayicimiz fabrikalarında üretim yapıyor ve 19 firmamızın da in­şaat çalışmaları hızla devam edi­yor. Toplamda 34 fabrikamızda bacaların tütmesi için gün sayı­lıyor” dedi.

“Küresel ve jeopolitik sorunlara rağmen yatırımlar sürüyor”

Küresel ve jeopolitik risklerin yatırım iklimini olumsuz etki­lediğini, Çin ve ABD arasındaki ekonomik savaş üzerine eklenen Rusya Ukrayna savaşı ve akabin­de Trump’ın küresel anlamda hamleleriyle ortaya çıkan İran/ İsrail-ABD savaşının küresel öl­çekte yatırımları durdurduğuna dikkat çeken Ekmekçioğlu, “Za­ten Türkiye ekonomisi zor bir sü­reçten geçiyor. Yüksek enflasyon, buna bağlı olarak yüksek faiz ile sanayici yatırımdan öte, olanı ko­ruma peşindeyken Kınık OSB’de katılımcılarımız yatırımlarına hız kesmeden devam ediyorlar. Biz de Kınık OSB yönetimi olarak onların hızına eşlik ederek altya­pı yatırımlarımıza son sürat de­vam ediyoruz” diye konuştu.

Arıtma tesisi için 40 milyon TL kredi

Bölgenin geleceğini ‘sürdürü­lebilirlik ve çevre dostu üretim vizyonu’ üzerine kurgulayan Kı­nık Organize Sanayi Bölgesi yö­netimi, Yeşil OSB kriterlerine uyum sağlama noktasında kritik öneme sahip olan atık su arıtma tesisi için süreci de hızlandırdı.

Projenin çevreci bir yaklaşı­mın ilk adımı olduğunu vurgula­yan Kınık Organize Sanayi Böl­gesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, atık su arıtma tesisi yatırımının böl­genin sürdürülebilirliği için ha­yati olduğunu ifade ederek, “Sür­dürülebilirlik ve Yeşil OSB konu­sundaki en önemli adımımız olan atık su arıtma tesisi projemizin yatırım kararını aldık. Burası ay­nı zamanda bir tarım bölgesi. O sebeple bu konuya özellikle çok ciddi eğiliyoruz. Bu yıl içerisin­de ihale sürecini tamamlayıp ilk kazmayı vurmayı hedeflediğimiz arıtma tesisimiz için yaklaşık 40 milyon TL'lik kredimiz onaylan­dı. Arıtma tesisi inşaatına en kısa sürede başlamayı hedefliyoruz. Bu yatırımımızla birlikte Kınık’ı daha çevreci ve geleceğe hazır bir sanayi merkezi haline getirece­ğiz” şeklinde konuştu.

“Bu yıl sonunda Kınık OSB’nin çehresi değişmiş olacak’’

2025 yılında başladığımız yo­ğun yatırım dönemini 2026 yı­lında tüm altyapı unsurları­nı tamamlayarak taçlandırmak istediklerini vurgulayan Ekmek­çioğlu, “Bölge altyapısı şu an yüz­de 70 seviyesinde tamamlandı. Sene sonuna kadar tüm altyapı çalışmalarını bitirmeyi planlıyo­ruz. Ara yolların açılması ve par­sel bağlantılarının bitirilmesiyle birlikte yatırımcılarımızın önün­deki tüm engelleri kaldırarak böl­gemizin tam kapasiteyle ekono­miye değer katmasını sağlayaca­ğız” dedi.