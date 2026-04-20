Kınık OSB’de 34 yeni fabrika üretime geçecek

Küresel belirsizlikler ve yüksek maliyetlere rağmen yatırım iştahının sürdüğü Kınık OSB’de, 34 fabrikanın üretime geçmesi bekleniyor. Bölgede, yaklaşık 100 milyon TL’lik altyapı yatırımlarının 2026 sonunda tamamlanması ve yeşil OSB çalışmaları hedefleniyor.

İzmir’in kuzey aksındaki sa­nayi üretiminin yükselen değeri Kınık Organize Sa­nayi Bölgesi’nde küresel ölçek­teki belirsizliklere, savaş orta­mına ve ekonomik zorluklara rağmen yatırım iştahı hız kes­meden devam ediyor. Mevcutta 15 fabrikada üretimin yapıldı­ğı, 19 fabrikanın kuruluş aşama­sında olduğu bölgede, sanayici­lerin tesislerini bir an önce faali­yete geçirebilmesi için yaklaşık 100 milyon TL yatırımla gerçek­leşecek altyapı çalışmalarının 2026 yılı sonuna kadar tamam­lanması hedefleniyor.

Kınık Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüsa­mettin Ekmekçioğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası bünyesinde oluştu­rulan yeni müteşebbis heyetinin ilk toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede bölgedeki gün­cel verileri paylaştı.

Kınık Organize Sanayi Bölge­si bünyesinde toplam 49 sanayi parselinin bulunduğuna dikkat çeken Hüsamettin Ekmekçioğlu, sanayicilerin üretim heyecanına altyapı yatırımlarıyla eşlik ettik­lerini belirterek, “Şu anda 15 sa­nayicimiz fabrikalarında üretim yapıyor ve 19 firmamızın da in­şaat çalışmaları hızla devam edi­yor. Toplamda 34 fabrikamızda bacaların tütmesi için gün sayı­lıyor” dedi.

“Küresel ve jeopolitik sorunlara rağmen yatırımlar sürüyor”

Küresel ve jeopolitik risklerin yatırım iklimini olumsuz etki­lediğini, Çin ve ABD arasındaki ekonomik savaş üzerine eklenen Rusya Ukrayna savaşı ve akabin­de Trump’ın küresel anlamda hamleleriyle ortaya çıkan İran/ İsrail-ABD savaşının küresel öl­çekte yatırımları durdurduğuna dikkat çeken Ekmekçioğlu, “Za­ten Türkiye ekonomisi zor bir sü­reçten geçiyor. Yüksek enflasyon, buna bağlı olarak yüksek faiz ile sanayici yatırımdan öte, olanı ko­ruma peşindeyken Kınık OSB’de katılımcılarımız yatırımlarına hız kesmeden devam ediyorlar. Biz de Kınık OSB yönetimi olarak onların hızına eşlik ederek altya­pı yatırımlarımıza son sürat de­vam ediyoruz” diye konuştu.

Arıtma tesisi için 40 milyon TL kredi

Bölgenin geleceğini ‘sürdürü­lebilirlik ve çevre dostu üretim vizyonu’ üzerine kurgulayan Kı­nık Organize Sanayi Bölgesi yö­netimi, Yeşil OSB kriterlerine uyum sağlama noktasında kritik öneme sahip olan atık su arıtma tesisi için süreci de hızlandırdı.

Projenin çevreci bir yaklaşı­mın ilk adımı olduğunu vurgula­yan Kınık Organize Sanayi Böl­gesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, atık su arıtma tesisi yatırımının böl­genin sürdürülebilirliği için ha­yati olduğunu ifade ederek, “Sür­dürülebilirlik ve Yeşil OSB konu­sundaki en önemli adımımız olan atık su arıtma tesisi projemizin yatırım kararını aldık. Burası ay­nı zamanda bir tarım bölgesi. O sebeple bu konuya özellikle çok ciddi eğiliyoruz. Bu yıl içerisin­de ihale sürecini tamamlayıp ilk kazmayı vurmayı hedeflediğimiz arıtma tesisimiz için yaklaşık 40 milyon TL'lik kredimiz onaylan­dı. Arıtma tesisi inşaatına en kısa sürede başlamayı hedefliyoruz. Bu yatırımımızla birlikte Kınık’ı daha çevreci ve geleceğe hazır bir sanayi merkezi haline getirece­ğiz” şeklinde konuştu.

“Bu yıl sonunda Kınık OSB’nin çehresi değişmiş olacak’’

2025 yılında başladığımız yo­ğun yatırım dönemini 2026 yı­lında tüm altyapı unsurları­nı tamamlayarak taçlandırmak istediklerini vurgulayan Ekmek­çioğlu, “Bölge altyapısı şu an yüz­de 70 seviyesinde tamamlandı. Sene sonuna kadar tüm altyapı çalışmalarını bitirmeyi planlıyo­ruz. Ara yolların açılması ve par­sel bağlantılarının bitirilmesiyle birlikte yatırımcılarımızın önün­deki tüm engelleri kaldırarak böl­gemizin tam kapasiteyle ekono­miye değer katmasını sağlayaca­ğız” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İZMİR
