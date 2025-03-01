KİPAP nedir, şartları nelerdir? KİPAP kapsamında çocuk bakım desteği ne kadar oldu?

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kadın istihdamını teşvik etmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hayata geçirilen bir proje…

Proje kapsamında ve işverene hem de kadın çalışana belirli süre için destek veriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden bugün yaptığı açıklamada, bu desteklerin artırıldığını duyurdu.

Peki KİPAP kapsamında işverene, çalışan kadına ne kadar destek sağlanıyor? KİPAP destekleri ne kadar sürüyor? KİPAP desteklerinden faydalanmak için koşullar neler?

* İşverenlere proje kapsamında çalıştırdıkları her kadın işçi için aylık 32 bin liraya kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanıyor.

* Proje kapsamında çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 7 bin 500 lira çocuk bakım desteği veriliyor.

* Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi’nin süresi ise üç ayla sınırlı.

* Geçmişte sadece imalat sektöründe çalışan firmaları kapsayan destek artık sağlık, bilgi ve iletişim sektörleri içinde geçerli olacak.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi’ne başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri'nden ve İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunabilir.

Geçmişte sadece 25 ilde uygulanan proje tüm Türkiye’ye yayıldı.