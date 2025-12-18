Kira artış hızında kış etkisi
Kışın taşınmaların azalmasıyla kira artış hızı yavaşlasa da enflasyonu iki kat aştı. TÜFE, kasımda yıllık yüzde 31,07 olurken, kira enflasyonu yüzde 63,6 olarak gerçekleşti. Bir önceki dönem yüzde 108,9 olmuştu. Uzmanlar, bakım-onarım, nakliye gibi masrafların bütçeye yük getirmesiyle kiracıların sözleşme uzattığını söyledi.
Hamide HANGÜL
Konut kiraları kış mevsiminin etkisine girdi. Bu dönemde kiralar yavaşlamasına rağmen, fiyat artış hızı enflasyonun yaklaşık iki kat üzerinde seyretti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) yıllık yüzde 31,07 olurken, kira enflasyonu yüzde 63,6 artış gösterdi. Söz konusu artış oranı 2023 Kasım-2024 Kasım döneminde yüzde 109 olmuştu. Uzmanlar, mevsim etkisiyle kiralamaların azalması, alım gücünün kira artış hızına yetişememesi, bakım-onarım ve nakliye gibi masrafların bütçelere önemli yük getirdiğine işaret ederek, “O nedenle kiracılar ev taşımak yerine sözleşme uzatmayı tercih ediyor” dedi. Gayrimenkul uzmanları, kira fiyatlarında marttan itibaren artışın hızlanabileceğine işaret ediyor. Kira piyasasındaki güncel gelişmeleri uzmanlar, DÜNYA’ya değerlendirdi.
İstanbul’da iki farklı kira oluştu
Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, İstanbul’da kira piyasasında artık ilçe bazlı gerçek bir uçurum oluştuğunu net bir şekilde gözlemlediklerini belirterek, şöyle devam etti: “Kasım 2025 verilerine göre şehrin en pahalı ilçelerinde kiralar oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Bakırköy’de ortalama kira 70.000 TL, Kadıköy’de 69.000 TL ve Beşiktaş’ta 55.000 TL seviyesinde. İstanbul çeperlerinde ise belirgin derecede daha düşük. Esenyurt’ta ortalama kira 20.000 TL, Sultangazi ve Esenler’de 22.000 TL seviyesinde” dedi. Kira artışında piyasanın, artık talep odaklı değil, alım gücü odaklı şekillendiğine işaret eden Çimen, “Kiracı tarafında bütçeler zorlanırken, bu durum kira fiyatlarının daha kontrollü artmasına neden oluyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de kira artışlarında sert yükselişlerden ziyade yatay bir seyir bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
İlan kiraları yüzde 30 arttı
İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortak Dr. Ahmet Büyükduman, ilan kiralarının mevsimsel hareket ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Martta yükselmeye başlıyor, yaz sona kadar devam ediyor. Yani bahar ve yaz aylarında kira artışları yukarı doğru hareketleniyor. Yıllık enflasyona yakınsayacak şekilde bir artış olabilir. Talebin yavaşlamış olması fiyatları da eski hızında artırmıyor, çünkü talep düşük oluyor. Bugün bakıldığında ilan kiralarında yüzde 30 civarında bir değişim var geçen yıla göre. Kira ile gelir arasında bir ilişki var. Mesela ocaktan itibaren insanların gelirinde, maaşlarında bir değişiklik olacak. Oradaki artış oranına göre kiralarda da o civarda bir artış söz konusu olabilir.”
Maliyet artınca, taşınma yerine sözleşme uzatılıyor
TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, kira piyasasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Kiralardaki artış hızında yavaşlama söz konusu…Ancak bu yavaşlama hala enflasyonunun çok üzerinde seyretmeye devam ediyor. Şöyle ki Tüik tarafından kasım ayında kira enflasyonu yıllık artış oranı yüzde 63,59 olarak açıklandı. Bu oran, aynı ayda TÜFE ile karşılaştırıldığında iki katından fazla bir artışa işaret ediyor. Mart 2023’den sonraki en düşük yıllık artış olmasına rağmen enflasyonun oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor. Mart 2023’de bu oran yüzde 62,76’ydi. 2024 yılı boyunca ise kira enflasyonu üç haneli yıllık artış ile her ay devam etmişti. 2025 yılı itibarıyla kira piyasasında değer artışları tarafında bir yavaşlamadan bahsetmek mümkün… Hatta bazı durumlarda kira artış döneminde gelen yıllık artışla yeni kiralanacak aynı binada daire ilanlarında daha uygun kira rakamları ile karşılaştığımız durumlar olabiliyor. Konut satış rakamlarındaki artış kiraya 1-1,5 yıl kadar gecikmeli yansıyor. Konut satışındaki rakamlarındaki artış 2024 Şubat ayından itibaren hız keserek yıllık enflasyon kadar artmamaya başlamıştı. Kiracıların artık ev değiştirirken harcayacağı nakliye, temizlik, bakım gibi gider maliyetlerinin artışı da kiracılar için önemli bir maliyet kalemi haline geldi. Bu da kiracıların yeni kiralama yaprak taşınmak yerine mevcut kira sözleşmelerini yenileme yönünde tercihlerini etkileyebiliyor.”