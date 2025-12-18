Kira artış hızında kış etkisi

Hamide HANGÜL

Konut kiraları kış mev­siminin etkisine girdi. Bu dönemde kiralar yavaşlamasına rağmen, fiyat artış hızı enflasyonun yak­laşık iki kat üzerinde seyret­ti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ka­sım ayında tüketici fiyat enf­lasyonu (TÜFE) yıllık yüzde 31,07 olurken, kira enflasyonu yüzde 63,6 artış gösterdi. Söz konusu artış oranı 2023 Ka­sım-2024 Kasım döneminde yüzde 109 olmuştu. Uzmanlar, mevsim etkisiyle kiralamala­rın azalması, alım gücünün ki­ra artış hızına yetişememesi, bakım-onarım ve nakliye gibi masrafların bütçelere önemli yük getirdiğine işaret ederek, “O nedenle kiracılar ev taşı­mak yerine sözleşme uzatma­yı tercih ediyor” dedi. Gayri­menkul uzmanları, kira fi­yatlarında marttan itibaren artışın hızlanabileceğine işa­ret ediyor. Kira piyasasındaki güncel gelişmeleri uzmanlar, DÜNYA’ya değerlendirdi.

İstanbul’da iki farklı kira oluştu

Parcel Estates CEO’su Öz­den Çimen, İstanbul’da kira pi­yasasında artık ilçe bazlı ger­çek bir uçurum oluştuğunu net bir şekilde gözlemledikleri­ni belirterek, şöyle devam et­ti: “Kasım 2025 verilerine gö­re şehrin en pahalı ilçelerinde kiralar oldukça yüksek seviye­lere ulaşmış durumda. Bakır­köy’de ortalama kira 70.000 TL, Kadıköy’de 69.000 TL ve Beşiktaş’ta 55.000 TL seviye­sinde. İstanbul çeperlerinde ise belirgin derecede daha dü­şük. Esenyurt’ta ortalama kira 20.000 TL, Sultangazi ve Esen­ler’de 22.000 TL seviyesin­de” dedi. Kira artışında piya­sanın, artık talep odaklı değil, alım gücü odaklı şekillendiği­ne işaret eden Çimen, “Kiracı tarafında bütçeler zorlanırken, bu durum kira fiyatlarının da­ha kontrollü artmasına neden oluyor. Önümüzdeki dönem­de Türkiye’de kira artışlarında sert yükselişlerden ziyade ya­tay bir seyir bekliyoruz” değer­lendirmesinde bulundu.

İlan kiraları yüzde 30 arttı

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortak Dr. Ahmet Büyükduman, ilan kiralarının mevsimsel hareket ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Martta yükselmeye başlıyor, yaz sona kadar devam ediyor. Yani bahar ve yaz aylarında kira artışları yukarı doğru hareketleniyor. Yıllık enflasyona yakınsayacak şekilde bir artış olabilir. Talebin yavaşlamış olması fiyatları da eski hızında artırmıyor, çünkü talep düşük oluyor. Bugün bakıldığında ilan kiralarında yüzde 30 civarında bir değişim var geçen yıla göre. Kira ile gelir arasında bir ilişki var. Mesela ocaktan itibaren insanların gelirinde, maaşlarında bir değişiklik olacak. Oradaki artış oranına göre kiralarda da o civarda bir artış söz konusu olabilir.”

Maliyet artınca, taşınma yerine sözleşme uzatılıyor

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, kira piyasasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Kiralardaki artış hızında yavaşlama söz konusu…Ancak bu yavaşlama hala enflasyonunun çok üzerinde seyretmeye devam ediyor. Şöyle ki Tüik tarafından kasım ayında kira enflasyonu yıllık artış oranı yüzde 63,59 olarak açıklandı. Bu oran, aynı ayda TÜFE ile karşılaştırıldığında iki katından fazla bir artışa işaret ediyor. Mart 2023’den sonraki en düşük yıllık artış olmasına rağmen enflasyonun oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor. Mart 2023’de bu oran yüzde 62,76’ydi. 2024 yılı boyunca ise kira enflasyonu üç haneli yıllık artış ile her ay devam etmişti. 2025 yılı itibarıyla kira piyasasında değer artışları tarafında bir yavaşlamadan bahsetmek mümkün… Hatta bazı durumlarda kira artış döneminde gelen yıllık artışla yeni kiralanacak aynı binada daire ilanlarında daha uygun kira rakamları ile karşılaştığımız durumlar olabiliyor. Konut satış rakamlarındaki artış kiraya 1-1,5 yıl kadar gecikmeli yansıyor. Konut satışındaki rakamlarındaki artış 2024 Şubat ayından itibaren hız keserek yıllık enflasyon kadar artmamaya başlamıştı. Kiracıların artık ev değiştirirken harcayacağı nakliye, temizlik, bakım gibi gider maliyetlerinin artışı da kiracılar için önemli bir maliyet kalemi haline geldi. Bu da kiracıların yeni kiralama yaprak taşınmak yerine mevcut kira sözleşmelerini yenileme yönünde tercihlerini etkileyebiliyor.”