Kira artış oranı düzenlemesinde son durum: Kira fiyatları düzenlemesine Hollanda modeli

Pandemi ile birlikte artan kira fiyatları, enflasyonla birlikte yükselmeye devam ediyor. Ev sahipleri sahip oldukları konutları yüksek bedellerle kiralamak için kiracıları konutlardan çıkmaya zorlarken, artan kiralar sonrasında kiracılar ise konut bulmakta zorlanıyor. Hükümet ise hem ev sahiplerini hem de kiracıları memnun edecek bir model üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira fiyatları konusunda bir düzenleme için çalışmalara başlarken, ilk toplantı ise 24 Mayıs'ta yapıldı. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcıları katıldı.

Hollanda modeli öne çıkıyor

Görüşmelerde öne çıkan model ise Hollanda modeli oldu. Bu modele göre, konutların kira bedelleri bir değerlendirme ile tespit ediliyor. Konuta uygulanabilecek fiyat "puanlama sistemi" aracılığıyla belirleniyor. Konutlar; boyutu, yaşı, oda sayısı, mutfağı, banyosu, bahçesi, enerji verimliliği gibi çok sayıda farklı kriterle bir puan alıyor.