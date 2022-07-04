Kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira zammı ne kadar olacak?

Kira zam oranı hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merakla beklenirken, haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte kira artış oranı belli oldu.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı 42,35 olurken, kira artış oranı ise 44,54 oldu. Ancak bu noktada ev sahipleri kiracılarına bu oranda zam yapamayacak. Geçtiğimiz aylarda uygulamaya konulan geçici düzenlemeye göre kira zammı için üst sınır yüzde 25 olarak sınırlanmıştı. Bu nedenle ev sahipleri kira artışlarını yüzde 25'in üzerinde yapamayacak.

Kira artış oranını sınırlandıran düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ancak 5 yılı dolduran kiracılar için ev sahipleri kira tespit davası açarak yüzde 25 sınırının üstünde kira artışı yapabilecek.

Yıllık enflasyon ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilere göre, geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 seviyesine ulaşan enflasyon Haziran’da yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,6 seviyesine yükseldi.