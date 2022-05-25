Kira artış oranına sınır gelebilir! Kira fiyatları düzenlemesi gündemde

Pandemi döneminde artmaya başlayan konut fiyatları ve kira fiyatları, son dönemde enflasyonun etkisiyle önü alınamaz bir hale geldi. Bu noktada çok sayıda ev sahibi kiracılarını evde çıkmaya zorlarken, konutlarını yüksek bedellerle kiralamak istiyor. Gelinen noktada ise hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur durumda. Bu konuda çalışma yapmaya hazırlanan hükümet tarafından üç bakanlık kira artış oranı konusunda harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira fiyatları konusunda bir düzenleme için çalışmalara başlarken konu hakkında açıklamada bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hem kiracıların hem ev sahiplerinin hukukunu koruyacaklarını söyledi.

İlk toplantı yapıldı

Kira artış oranları konusunda üç bakanlık ilk kez 24 Mayıs'ta bir araya geldi. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcıları katıldı.

Görüşmeler sonucunda ortaya çıkan formüllerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şeklini alması ve kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Kira fiyatları için neler gündemde?

Kira fiyatları konusunda gündemde çeşitli seçenekler bulunuyor. Bunlardan biri bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan kira artış oranına sınırlama getirilmesi.

Öte yandan Borçlar Kanunu'nda kira artış oranını TÜFE ile sınırlandıran maddeye uyulmaması halinde öngörülen yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi şeklindeki bir seçeneğin de masada olduğu ifade ediliyor.