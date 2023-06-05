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Kira artış oranları belli oldu

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından iş yerlerine yapılacak kira zammı netleşti.

Haber Merkezi
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Mayıs ayı Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş yerlerini ilgilendiren kira artış oranları da belli oldu. Mayıs ayı verilerine göre iş yerlerinin kira artış oranları yüzde 63,72 olarak belirlendi.

Konutlarda yüzde 25

Konutlarda ise Temmuz 2023 tarihine kadar Kira Artış oranları yüzde 25 olarak gerçekleştiriliyor. Bu tarihten sonra da Temmuz 2024 yılına kadar kira artışlarının yüzde 25'te sabit tutulması bekleniyor.