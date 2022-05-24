Kira artışları için kritik toplantı

Konut kiralarında yaşanan yüksek artışlara karşı yasal düzenleme çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bugün bir araya gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında saat 19.00'da yapılacak toplantıya Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanlığından bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlanacak.

Kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüleceği toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve TBMM'den ilgililerin de hazır bulunması bekleniyor.

Toplantıda, kira fiyatına sınırlama getirilen Avrupa ülke örneklerinin ele alınacağı kaydediliyor.

Ayrıca, Borçlar Kanunu'nda kira artış oranını TÜFE ile sınırlandıran maddeye uyulmaması halinde öngörülen yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi şeklindeki bir seçeneğin de masada olduğu ifade ediliyor.

Bu arada partisinin TBMM'deki grup toplantısında ekonomideki kötü gidişata değinen MHP lideri Bahçeli "Kiralardaki yükselişe sessiz kalamayız, konut fiyatlarındaki yükselişleri atıl vaziyette seyredemeyiz. Vahim artışları sınırlandırmak, taleplere kulak vermek mecburiyetindeyiz" ifadelerine yer verdi.