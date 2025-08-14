Kira artışlarında hesap değişecek mi? TCMB Başkanı Karahan yanıtladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Başkan Karahan toplantıda, kira artış oranının belirlenme usulünde değişiklik olup olmayacağı konusuna da açıklık getirdi.

"Konut ve kira piyasasını bozucu olduğunu düşünüyoruz"

TMCB Başkanı Karahan kendisine yöneltilen, "Birkaç enflasyon raporu sunumuna baktığımızda kira öne çıkıyor. Temmuz ayı enflasyonu 33,5 ve kira artış oranına baktığımızda ise 43,23 seviyesini görüyoruz. Acaba dezenflasyon sürecinin daha hızlı işlemesi açısından kira artış oranının belirlenme usulünde bir değişiklik söz konusu olsa nasıl olur?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bu tarz önlemler kısa vadede etkili olabiliyor, bunu gördük. Ama bunun orta vadede konut ve kira piyasasını bozucu olduğunu düşünüyoruz. Zaten geçen sene bu yüzde 25'lik sınır kaldırılmıştı. Bu sınırın ortaya çıkardığı geçici bir enflasyon var.

Orta vadede sınırın kaldırılmasının arz talep dengelenmesine katkı sağlayacağını ve enflasyonu daha makul seviyeye indireceğini düşünüyoruz.

Kirada biraz daha öne çıkan diğer sebepleri de vurgulamak lazım. Çünkü tek sebep bu değil. Kentsel dönüşüm ve deprem gibi yapısal unsurların sebep olduğu arz-talep dengesizlikleri var ve bunların dengelenmeleri de zaman alıyor."