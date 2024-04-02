Kira beyannamesinde son gün 5 Nisan... Bakan Şimşek'ten uyarı geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira beyannameleriyle ilgili sosyal medya hesabından hatırlatmada bulundu.

Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

Bakan, denetim planına alınan 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduklarını, saha denetimlerine ve mükellefleri bilgilendirmeye devam ettiklerini aktardı.

Şimşek şöyle devam etti: "2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıtdışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."