Kira desteği artırıldı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa... İşte il il kira desteği rakamları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katıldı. Bakan Kurum, evi dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira desteğinin 2025 yılı itibarıyla artırılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kurum kira destek güncellemesini şu sözlerle ifade etti:

"Şimdi buradan; dönüşüme giren vatandaşlarımıza yaptığımız kira destekleriyle ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz İstanbul'da 5 bin 500 liraydı.

Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere İstanbul'da 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz. Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Sözlerime son verirken, tüm dönüşüm çalışmalarımızda, Allah yar ve yardımcımız olsun diyor; yeni evlerimizin, işyerlerimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."