Kira gelir vergisi beyannamesinde son gün: Geciktirene ceza gelecek

Yıllık kira geliri konutlarda 33.000 TL, iş yerlerinde ise 230.000 TL sınırını aşan mülk sahipleri, gelirlerini beyan etmekle yükümlü. Bu sınırların altındaki gelirler için ise beyanname verme zorunluluğu bulunmuyor.

Beyanname verilmemesi halinde yaptırımlar ağır

Beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda;

* Özel usulsüzlük cezası,

* Gecikme faizi,

* Vergi ziyaı cezası uygulanabiliyor. Bu yaptırımlar, vergi mükelleflerinin mali yükünü önemli ölçüde artırabilir.

Ödemeler ve taksit imkanı

Kira gelir vergisi ödemeleri;

* Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve mobil uygulamaları,

* PTT şubeleri,

* Tüm vergi daireleri

üzerinden yapılabiliyor. Beyannameler ise GİB’in dijital platformları aracılığıyla hızlı ve kolay şekilde gönderilebiliyor.

Vergi ödemeleri iki taksit halinde yapılabiliyor.

* Birinci taksit ve damga vergisi, bugün (7 Nisan) ödenmeli.

* İkinci taksit için son tarih ise 31 Temmuz 2025.

İlk taksitini zamanında ödemeyen mükellefler, gecikme zammı ve cezalarla karşı karşıya kalabilir.