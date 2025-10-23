Kira gelirlerine vergi, kiraya vergi, yeni vergiler

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde "kira gelirlerine yönelik yeni vergi düzenlemesi" iddiası ev sahiplerinin kafasını karıştırırken Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan konuy ilişkin açıklama geldi.

Mevcut hükümlere göre mesken kira gelirlerinin herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tahsil edildiğini hatırlatan GİB, elde edilen kira gelirinin istisna haddi olan 47 bin lirayı aşması durumunda gelirlerin izleyen yılın mart ayında beyan edildiği ve buna göre gelir vergisi ödendiğini belirtti.

Geliri 1 milyon 200 bin TL’yi aşanlara vergi muafiyeti yok

İstisna haddinin altında kalan kira gelirleri için ise beyanname verilmediğini kaydeden GİB, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ancak, ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlarının toplamı gelir vergisi tarifesinin ücretlere ilişkin üçüncü diliminde yer alan tutarı 2025 yılı için 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar istisnadan yararlanmamaktadır. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren elde edilecek mesken kira gelirlerine uygulanacaktır."

Açıklamada, kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle istisna uygulamasının emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alanlar açısından korunduğuna, diğer kira geliri elde edenler bakımından kaldırılacağına işaret edildi.

Bu noktada ihmal edilmemesi gereken bir düzenlemenin Gelir Vergisi Kanunu'nun 86'ncı maddesi olduğuna dikkat çeken GİB, buna göre beyan sınırı olan 18 bin lirayı aşmayan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmeyeceğini aktardı.

Düzenleme istisnaların kaldırılmasına yönelik

Açıklamada, gerçek gider usulünü seçenlerin, bakım ve idame giderleri gibi giderler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödeyeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Emekliler için istisna (47 bin lira) mevcut şartlarla korunacak, ancak emekli olsa dahi ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler ya da diğer gelirleri 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar eskiden olduğu gibi bu istisnadan yararlanamayacaktır. Özetle, mesken kira gelirleri için yeni bir vergi getirilmemekte, istisnaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır."