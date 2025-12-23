Kira gibi aidata müdahale geliyor: Yeni düzenleme yolda

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte apartman ve sitelerde aidat gündemi yeniden hareketlendi. Asgari ücrette yapılan artışın ardından, özellikle ocak ve şubat aylarında site aidatlarına uygulanacak zam oranları netleşmeye başlıyor. Son dönemde aidat tutarlarının bazı bölgelerde aylık kira bedellerine kadar yükselmesi üzerine hükümet, fahiş artışların önüne geçmek amacıyla harekete geçti. Denetimden uzak ve herhangi bir sisteme bağlı olmadan yapılan aidat zamlarını sınırlamak, site yönetim firmalarına düzen getirmek ve kat maliklerinin haklarını güvence altına almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir yasa taslağı hazırlandı. Tesis Yönetim Kanunu taslağıyla birlikte, apartman ve site yönetimlerinde şeffaflık ve denetim sürecinin başlatılması hedefleniyor.

Bakanlık yüksel aidatları mercek altına alacak

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, bakanlık, yüksek artışlarla sık sık gündeme gelen site aidatlarını mercek altına alacak yeni düzenlemeyi Meclis gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, "Site Yönetim Yasası'yla herkesin şikâyet ettiği haksız ve keyfi aidat artışlarını tamamen durduracağız. Site yönetim sektörünü, 7/24 esasıyla takip edeceğiz. Her yönetimi, yılda en az bir kez denetleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı da hazırlanan taslakla birlikte, enflasyon oranının üzerinde yapılan zamların önüne geçileceğini belirtti. Sandalcı, sitelerin genel kurul süreçlerinin yaşandığı ocak-şubat dönemine kadar düzenlemenin yasalaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Yetki belgesi zorunluluğu gelecek

Taslak düzenlemeye göre, site ve apartman yönetimi faaliyetinde bulunan tüm firmaların bakanlıktan yetki belgesi alması zorunlu olacak. Yönetimler, gerçekleştirdikleri tüm harcamaları kayıt altına alacak ve bu bilgilere kat maliklerinin erişimini sağlayacak.

Sitelerde ve toplu konutlarda denetimler başlayacak

Siteler ve toplu konut alanları yılda en az bir kez denetlenecek, gerekli görülmesi halinde şikâyet üzerine Bakanlık tarafından ek denetimler yapılabilecek. Aşırı aidat artışlarına sınır getirilecek, haksız zamlar yaptırıma bağlanacak. Büyük çaplı bakım ve onarım işleri için işletme projesi hazırlanması zorunlu hale gelecek. Böylece aidat artışları kontrol altına alınacak ve enflasyon oranının üzerinde artış yapılmasına izin verilmeyecek.