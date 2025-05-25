Kira işlemleri artık e-Devlet'te: Yaklaşık 21 bin sözleşme onaylandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan 'e-Kira Sözleşmesi İşlemleri' hizmeti, Türkiye genelinde yoğun ilgi gördü. 81 ilde aktif olarak kullanılan sistem üzerinden şu ana kadar 20 bin 979 kira sözleşmesi e-Devlet Kapısı aracılığıyla onaylandı.

Uygulamanın ilk fazı, 4 Kasım 2024’te devreye alındı. Bu kapsamda, taşınmaz sahibi olan kişiler e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi oluşturabiliyor, kiracı ve varsa kefil ise aynı platform üzerinden sözleşmeye onay verebiliyor.

Emlak danışmanları da sisteme dahil oldu

9 Mayıs’ta başlayan ikinci fazla birlikte, yetki belgeli emlak danışmanları da sistem üzerinden sözleşme hazırlayabiliyor ve tarafların onayına sunabiliyor. Böylece, emlakçılar aracılığıyla yapılan işlemler de güvenli ve şeffaf hale geldi.

Uygulamayla birlikte zaman damgalı barkodlu belge üretilebiliyor ve bu belgeler e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulanabiliyor.

Yetkisiz aracılıklara son

Sistem, yetkisiz kişi veya kurumların kira sözleşmelerine aracılık etmesini engellemenin yanı sıra, taşınmaz sahipliğinin de kontrol edilmesini sağlıyor.

Vatandaşlar, kira sözleşmelerini kurumlara fiziksel olarak iletme zorunluluğundan kurtulurken, kamu kurumları da sürece dijital entegrasyonla dahil oluyor.

Şimşek: Yüzde yüz yerli ve ek maliyetsiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın tamamen yerli yazılım ve iç kaynaklarla geliştirildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Hizmetle kamuya ek mali yük de oluşturulmadı. Uygulama, vatandaşların bu hizmetten faydalanması için ek maliyete katlanmasına gerek olmayacak şekilde kurgulandı. Hizmet kalitesini artırmak için ekiplerimiz arka planda çalışmaya devam ediyor. Bu hizmeti, tüzel kişileri de kavrayacak şekilde genişletmek için çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımız, genişletilen kapsamıyla e-Devlet Kapısı'nda kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilir."