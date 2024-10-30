Kira sözleşmesi e-devlete taşınıyor! İki aşamalı olarak hayata geçecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı "kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması" için harekete geçti. Tarafların haklarını koruyacak ve şeffaflık getirecek yeni düzenlemeye tüketici dernekleri de destekv erdi.

Kiracılar ve ef sahipleri için büyük reform

Bakanlık, reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmalarını son aşamasına getirdi. Hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde uygulamaya alınacak.

"Kira Sözleşmesi İşlemleri" başlığıyla verilecek hizmet iki aşamalı uygulanacak. İlk aşamada, ev sahibi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak. İkinci aşamada ise emlak danışmanları ve yetkili kişilerin de sözleşme hazırlayabilmesi sağlanacak. Sözleşmeler, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacak.

'Şeffaflık ve güvenilirliği artıracak'

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılacak olmasının kayıt dışılığı engelleyebileceğini söyledi.

Söz konusu düzenlemeyle kira sözleşmesi yapım sürecinin basitleşeceğini, bürokratik süreçlerin azalacağını belirten Küçük, "Sözleşmelere her zaman ve her yerden erişim imkanı herkese kolaylık sağlayacaktır. e-Devlet Kapısı, sözleşmelerin kayıt altına alınmasını ve daha güvenilir ortamda saklanmasını sağlayacak ve bu durum şeffaflığı ve güvenilirliği artıracaktır." dedi.

Küçük, dijital kayıtların olası uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabileceğine ve davaların sonuçlanma sürecini hızlandıracağına dikkati çekerek, sistemi kullanmakta zorluk çekebilecek vatandaşlar için bilgilendirme ve destek hizmetleri sağlanmasının önemli olduğunu dile getirdi.

'Veri güvenliği en üst seviyede olmalı'

Kira sözleşmelerinde yer alan kişisel verilerin güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması gerektiğini vurgulayan Küçük, şöyle konuştu:

"Güçlü güvenlik önlemleri alınmalı ve veri ihlallerine karşı önlemler geliştirilmelidir. Sistemin kesintisiz ve sorunsuz çalışması için gerekli teknik altyapı sağlanması büyük önem arz ediyor. Ayrıca tüketicilerin de her türlü dolandırıcılığa karşı e-Devlet'te iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmelerinde yarar olacağını düşünüyorum."

'Kayıt dışılığı ortadan kaldıracak'

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç da dijital ekonominin vergi işlemlerine entegre edilmesinin, kayıt dışılığı ortadan kaldıracağını bildirdi.

Düzenlemenin, haksız fiyat artışlarının engellenmesinde tüketicilere destekleyen önemli bir uygulama olabileceğine işaret eden Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"e-Devlet üzerinden yapılan sözleşmeler anlaşmazlık durumlarında kanıt niteliği taşır ve uyuşmazlıkların çözümü için olumlu etki sağlar, kiracının ve ev sahibinin haklarının korunmasına yardımcı olur. Buna karşın, kayıt dışı kira sözleşmelerinin yapılandırılması, mal sahiplerinin kira gelirlerini beyan etmeye zorlanabileceği için bazı mal sahiplerinin vergiyi kiraya yansıtmasına yol açabilir. Bu durum, kira fiyatlarında artışa neden olarak kiracılar için ek bir yük oluşturabilir. Bu nedenle, uygulamanın getireceği potansiyel olumlu etkileri ile kira fiyatlarındaki artış gibi olası olumsuz yansımaları da dikkatle değerlendirilmeli."