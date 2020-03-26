Kira tartışması AVM’ler ile markaları karşı karşıya getirdi

26 Mart 2020

Yener KARADENİZ

İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeni ile geçtiğimiz hafta markalar bir bir kepenk kapatırken, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) de Türkiye çapında faaliyet gösteren 436 AVM’ye geçici bir süre kapatmaları yönünde tavsiye kararını iletti. AVM’lerden 165’e yakını kapanma kararı alırken, 45’i saat sınırlaması getirdi ve 40 civarı da faaliyetlerine devam etme kararı aldı. Geriye kalan ve nedeyse toplam AVM’lerin yarısı da henüz net bir karar vermedi. Bu durum AVM ve markaların bir birlerine karşı yasal yükümlülükleri konusunda nasıl bir yol izleneceği tartışmasını gün deme getirdi. Hali hazırda kepenk indiren markalar ‘10 Mart’tan itibaren kira alınmasın’ derken, kapanmayan AVM’ler kapatmak istemeyen markaların baskısı ile karşı karşıya. Bu arada açık AVM’lerde kendisi kapatan markalar, mücbir sebep kapsamına giriyor, borçları askıya alınmış oluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgın tehdidi ortadan kalkana kadar AVM yönetimlerinin kira ve genel gider almayacaklarını çok net bir şekilde ilan etmelerini, ayrıca bankalardan da çek borçluları için kredi kolaylığı istediklerini söyledi.

Salgın tehdidi geçene kadar

Küresel bir sorun olan koronavirüs salgınının ülke ekonomisine ve ticarete vereceği hasarı asgariye indirmek için tüm kesimlerin fedakarlık yapması gerektiğinin altını çizen Sinan Öncel, “BMD üyesi 384 markanın büyük bölümü, çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını göz önünde bulundurarak AVM ve caddelerdeki mağazalarını kapattı ve fiilen nakit akışımız durdu. Oysa aybaşında personel maaşı ödemelerinin yanı sıra markalarımızın önüne kira ve genel gider faturaları gelecek. Caddelerdeki birçok mağaza sahibi ile bazı AVM yönetimlerinden çok olumlu yaklaşım gördük. Biz Türkiye’deki 436 AVM’yi yönetenlerin tamamından ‘10 Mart 2020’den itibaren salgın tehdidi geçene kadar kira ve genel gider almayacağız’ şeklinde bir açıklama yapmalarını ve perakendecileri rahatlatmalarını bekliyoruz” dedi.

MARKALAR KAPANAN AVM’LERDEN ‘KÂR MAHRUMİYETİ’ İSTİYOR!



AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, hali hazırdaki durumun AVM ve perakendeci için mücbir sebep kapsamına girdiğine dikkat çekerek, “Biz bir derneğiz ve dernek olarak AVM’lere kapatmaları yönünde ancak tavsiye kararı verebiliriz. Kimseye de kira al ya da alma diyemeyiz. Dünya şu anda bir kazaya uğradı. Ambülansla hastaneye gidiyoruz. Neremiz kırık, neremiz çıkık, neremiz sorunlu kalacak, neremiz iyileşecek onu da bilmiyoruz. Bunları görmeden bu tarz tartışmalar girmenin şu anda doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.



Aynı zamanda hukukçu kimliği de bulunan Prof. Dr. Altaş, hali hazırdaki durumun borçlar kanununa göre mücbir sebep kapsamına girdiğine dikkat çekerek, “Şu anda salgın bir hastalık var ve bu durum borçlar hukuku anlamında mücbir sebep kapsamına giriyor. Mücbir sebep halinde de tarafların yükümlülükleri askıda kalır. Dolayısıyla AVM de kapatsa kendi de kapansa kapalı kaldığı sürece kimse kimseden kira talep edemez” diye konuştu. Öte yandan bazı perakende markasının ise AVM’lere “Ben kapatmayacaktım. Sen kapandığın için kapatma zorunda kaldım. Şimdi kar mahrumiyeti isterim” dediğine dikkat çeken Altaş, kapanmayan çoğu AVM’nin de bu nedenle kapanmadığına dikkat çekti.